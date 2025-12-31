سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص برداشته شد
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
به گزارش ایلنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با این مصوبه، کارت بازرگانی مشمولانی که از محل ارز خودشان و یا ارز با منشا خارجی اقدام به واردات کنند از محدودیت سقف واردات معاف میشوند.
در مصوبه هیات وزیران و با امضای معاون اول رئیسجمهور، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اضافه شد.