تامین ١۴٢ هزار قطعه زمین برای جوانی جمعیت/ خبر خوش برای زوجین در شهرهایی با محدودیت زمین

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار اخباری مبنی بر انتقاد از میزان تامین اراضی برای اجرای قانون جمعیت جوانی اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن در راستای اجرای قانون جمعیت جوانی تا کنون بالای ١۴٢ هزار قطعه زمین را تامین و این اراضی را در اختیار خانواده‌های مشمول قانون جمعیت جوانی قرار می‌دهد که البته این اراضی بدون انجام عملیات آماده سازی اختصاص پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: از این ١۴٢ هزار قطعه زمین؛ بالغ بر ۵۵ درصد تا ۶٠ درصد اراضی تامین و مراحل واگذاری آن هم در سطح استان‌ها انجام شده و ۴٠ درصد مابقی اراضی هم در حال آماده سازی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باید توجه داشت که این ١۴٠ هزار قطعه زمین در ابتدا، حدود ٩٠ هزار قطعه بود و با افزایش درخواست‌ها، تامین زمین هم انجام می‌شود و این رویه، یک اقدام جاری و ساری است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: الان تمام تلاش سازمان بر این است که بتواند نسبت به تامین زمین برای تحقق قانون جمعیت جوانی، قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن محرومان اقدام کند و در این ایام هم پروژه‌های زیادی شروع شده ‌است.

نبیان تاکید کرد: در حال حاضر تنها در استان سیستان و بلوچستان بالغ بر ۴ هزار هکتار تامین و در حال آماده سازی است.

وی گفت: همچنین در سطح کشور بالای ٣١ هزار هکتار آماده شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۶ هزار هکتار در حال اجرا داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش دولت این است که بتوانیم دغدغه‌های مردم در بحث تامین زمین رفع کنیم، اظهار داشت: شاید در شهرهایی تامین زمین به سختی انجام شود اما براساس قانون این امکان وجود دارد که اراضی در شهرهای محل تولد یکی از والدین هم، تامین و ارایه شود.

وی درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه فقط ١٧ درصد از اراضی قانون جمعیت جوانی تامین شده، ادامه داد: نمی‌دانم پایه محاسبه این اعداد و ارقام چه بوده اما این آمادگی را داریم که به هر دستگاه و رسانه‌ای اطلاعات واقعی را ارایه دهیم.

