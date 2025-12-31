خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

تامین ١۴٢ هزار قطعه زمین برای جوانی جمعیت/ خبر خوش برای زوجین در شهرهایی با محدودیت زمین

تامین ١۴٢ هزار قطعه زمین برای جوانی جمعیت/ خبر خوش برای زوجین در شهرهایی با محدودیت زمین
کد خبر : 1735662
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تا کنون ١۴٢ هزار قطعه زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت تامین شده، گفت: در شهرهایی که با محدودیت زمین مواجه هستیم امکان ارایه زمین در محل تولد والدین ایجاد شده‌ است.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار اخباری مبنی بر انتقاد از میزان تامین اراضی برای اجرای قانون جمعیت جوانی اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن در راستای اجرای قانون جمعیت جوانی تا کنون بالای ١۴٢ هزار قطعه زمین را تامین و این اراضی را در اختیار خانواده‌های مشمول قانون جمعیت جوانی قرار می‌دهد که البته این اراضی بدون انجام عملیات آماده سازی اختصاص پیدا نمی‌کند. 

وی ادامه داد: از این ١۴٢ هزار قطعه زمین؛ بالغ بر ۵۵ درصد تا ۶٠ درصد اراضی تامین و مراحل واگذاری آن هم در سطح استان‌ها انجام شده و ۴٠ درصد مابقی اراضی هم در حال آماده سازی هستند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باید توجه داشت که این ١۴٠ هزار قطعه زمین در ابتدا، حدود ٩٠ هزار قطعه بود و با افزایش درخواست‌ها، تامین زمین هم انجام می‌شود و این رویه، یک اقدام جاری و ساری است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: الان تمام تلاش سازمان بر این است که بتواند نسبت به تامین زمین برای تحقق قانون جمعیت جوانی، قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن محرومان اقدام کند و در این ایام هم پروژه‌های زیادی شروع شده ‌است. 

نبیان تاکید کرد: در حال حاضر تنها در استان سیستان و بلوچستان بالغ بر ۴ هزار هکتار تامین و در حال آماده سازی است. 

وی گفت: همچنین در سطح کشور بالای ٣١ هزار هکتار  آماده شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۶ هزار هکتار در حال اجرا داریم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش دولت این است که بتوانیم دغدغه‌های مردم در بحث تامین زمین رفع کنیم، اظهار داشت: شاید در شهرهایی تامین زمین به سختی انجام شود اما براساس قانون این امکان وجود دارد که اراضی در شهرهای محل تولد یکی از والدین هم، تامین و ارایه شود. 

وی درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه فقط ١٧ درصد از اراضی قانون جمعیت جوانی تامین شده، ادامه داد: نمی‌دانم پایه محاسبه این اعداد و ارقام چه بوده اما این آمادگی را داریم که به هر دستگاه و رسانه‌ای اطلاعات واقعی را ارایه دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی