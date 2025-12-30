نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شد؛
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: بانک صادرات ایران میتواند زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را تقویت کند
نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، حسین پناهیان معاون مالی، سرمایهگذاری و سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جمعی از مدیران عامل و مسئولان ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، علاءالدین ازوجی در این همایش با اشاره به نقشآفرینی صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم، گفت: این صنعت طی سالهای گذشته، با وجود محدودیتها و تحریمها، توانسته ارزآوری مناسبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و بانک صادرات ایران بهعنوان یک نهاد مالی مؤثر، میتواند در تقویت زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نقشآفرینی کند.
صنعت پتروشیمی؛ پشتوانه ارزآوری اقتصاد کشور
وی در نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی، با اشاره به ظرفیتهای بومی و مزیتهای طبیعی این صنعت در ایران، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی صنعتی قابل اتکاست و بخش عمدهای از منابع ارزی که امروز دولت و بانک مرکزی بر آن تکیه دارند، از محل فعالیت این صنعت تأمین میشود.
پتروشیمی؛ صنعت پیشران برنامههای توسعه
علاءالدین ازوجی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی میتواند بهعنوان هسته اصلی برنامههای توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: این صنعت بهعنوان یک صنعت پیشران، سه مؤلفه اصلی حکمرانی کشور شامل عزت، حکمت و مصلحت را بهصورت همزمان دنبال میکند.
نگاه صندوق بازنشستگی کشوری به سرمایهگذاری در پتروشیمی
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به رویکرد این صندوق در برنامه هفتم توسعه گفت: صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به جامعه آماری گسترده شاغلان و بازنشستگان و نیاز به منابع پایدار، توجه ویژهای به صنعت پتروشیمی دارد و در مسیر حرکت بهسوی سهامداری در صنایع ثروتآفرین، بهویژه صنعت پتروشیمی، گام برداشته است.
وی ادامه داد: در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان فولاد، نزدیک به دو میلیون بازنشسته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر شاغل یا کسورپرداز وجود دارد که با احتساب اعضای خانوار، جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر را شامل میشود. از اینرو، تأمین رفاه و معیشت این جامعه بزرگ، مستلزم دستیابی به منابع پایدار و بلندمدت است.
آمادگی صندوق برای سرمایهگذاری و ضرورت شریک راهبردی
ازوجی با اعلام آمادگی صندوق بازنشستگی کشوری برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی گفت: صندوق با توجه به حجم منابع در اختیار و ظرفیت منابع ارزی خود، میتواند بخشی از سرمایهگذاریهای این صنعت را تأمین کند، اما در عین حال به شریک راهبردی نیاز دارد. در این مسیر، بانک صادرات ایران میتواند بهعنوان یک نهاد مالی در کنار فعالان صنعت پتروشیمی قرار گیرد و نقش مؤثری در تقویت زنجیره ارزش این صنعت ایفا کند.
بیان دغدغهها و ظرفیتهای صنعت پتروشیمی
نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با 8 دیماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور با بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل پیشروی این صنعت، به تشریح ظرفیتها و توانمندیهای مجموعههای تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، بهویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریهای دوجانبه و شکلگیری تعاملات مؤثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.