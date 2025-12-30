به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حسن عباس‌زاده در این همایش با بیان اینکه تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور سرمایه‌گذاری شده است، گفت: تحقق سرمایه‌گذاری ۴۴ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده برای ۱۰ سال آینده این صنعت، بدون همراهی بانک‌های بزرگ و برخوردار از زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های مناسب تأمین مالی، از جمله بانک صادرات ایران، امکان‌پذیر نخواهد بود

۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در افق ۱۰ ساله پتروشیمی

معاون وزیر نفت در ادامه با تشریح روند شکل‌گیری این صنعت از دهه ۱۳۳۰، اظهار کرد: علاوه بر طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، بر اساس برنامه‌های آتی از جمله برنامه هشتم یا طرح‌هایی که پس از برنامه هفتم به بهره‌برداری می‌رسند، برآورد می‌شود مجموعه طرح‌هایی که دارای سرمایه‌گذار، زمین، مجوزهای زیست‌محیطی و خوراک تخصیص‌یافته هستند، طی ۱۰ سال آینده با حدود ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری همراه شوند که جذب این حجم سرمایه بدون حضور بانک‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست.

از تولید ۳ میلیون تنی پیش از انقلاب تا توسعه زنجیره ارزش

وی افزود: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی پیش از انقلاب، با وجود شش مجتمع پتروشیمی، حدود ۳ میلیون تن بود که عملاً یک‌ونیم میلیون تن آن به تولید می‌رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به روند برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی گفت: در برنامه‌های اول و دوم توسعه، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، تمرکز بر رفع نیازهای اساسی کشور بود و صنعت پتروشیمی مأموریت یافت محصولات مورد نیاز داخلی را تأمین کند. در برنامه دوم توسعه نیز موضوع صادرات و افزایش آن به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

عباس‌زاده با اشاره به شکل‌گیری مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی در ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور افزود: امروز در قالب برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش با شتاب مناسبی در حال پیشرفت است.

تأمین خوراک؛ جمع‌آوری مشعل‌ها و ورود به بالادست

وی با اشاره به برخی چالش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، تصریح کرد: برای جمع‌آوری گازهای مشعل، سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق صنعت پتروشیمی در حال انجام است و با تجمیع مشعل‌ها و جلوگیری از هدررفت گاز، می‌توان حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز خوراک مورد نیاز را از محل بهره‌برداری این طرح‌ها تأمین کرد.

معاون وزیر نفت افزود: مشارکت در بخش بالادست از دیگر راهبردهایی است که هلدینگ‌های پتروشیمی به آن ورود کرده‌اند و با بهینه‌سازی طرح‌ها، صرفه‌جویی در مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی و همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، در تلاش هستیم خوراک بیشتری برای صنعت پتروشیمی فراهم شود.

تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه

عباس‌زاده موضوع تأمین مالی را از محورهای کلیدی توسعه این صنعت دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه، حدود ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های پتروشیمی پیش‌بینی شده که تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار، معادل میانگین ۶۰ درصد، آن سرمایه‌گذاری شده است و امیدواریم در سال‌های آینده سایر طرح‌ها نیز به‌طور کامل به بهره‌برداری برسند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل و مجموعه بانک صادرات ایران از صنعت پتروشیمی، از این بانک دعوت کرد با حضور فعال‌تر در کنار این صنعت و از طریق ایجاد صندوق‌های پروژه، شیب همکاری‌های مالی و بانکی با صنعت پتروشیمی را افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به درآمد سالانه ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلاری این صنعت، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاری‌های بیشتر با بانک صادرات ایران اعلام کرد.

بیان دغدغه‌ها و ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی

نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با 8 دی‌ماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های پتروشیمی کشور با بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل پیش‌روی این صنعت، به تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، به‌ویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و شکل‌گیری تعاملات مؤثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.

