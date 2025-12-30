عملیات حفاری در میدان کوپال آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، پروژه حفاری میدان نفتی کوپال یکی از طرح‌های راهبردی در بخش بالادستی صنعت نفت کشور به شمار می‌رود و اجرای آن گامی مهم برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، انتقال دانش فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حفاری است. حضور مدیران ارشد فنی و اجرایی طرف‌های ایرانی و روسی در مراسم افتتاح، بیانگر اهمیت راهبردی این پروژه و عزم جدی طرفین برای اجرای موفق آن است.

بر اساس اعلام مدیران صنعت نفت، آغاز این پروژه حاصل برنامه‌ریزی منسجم، تعامل مؤثر با کارفرما و اعتماد متقابل میان طرف‌های ایرانی و بین‌المللی است. پروژه کوپال صرفاً یک پروژه اجرایی نیست، بلکه فرصتی راهبردی برای ارتقای توان فنی، توسعه دانش تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حفاری در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

وجود سرمایه انسانی متخصص، تجربه اجرای پروژه‌های پیچیده حفاری و پایبندی دقیق به الزامات ایمنی، کیفیت و زمان‌بندی، این پروژه را در چارچوب بالاترین استانداردهای فنی و عملیاتی به پیش خواهد برد.

آغاز عملیات حفاری میدان نفتی کوپال نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های مشترک و گامی مؤثر در مسیر افزایش ظرفیت تولید، ارتقای ضریب بازیافت و تحقق اهداف توسعه پایدار صنعت نفت کشور محسوب می‌شود.

پروژه حفاری میدان نفتی کوپال با هدف افزایش ظرفیت تولید، بهبود ضریب بازیافت و توسعه پایدار میدان تعریف شده و آغاز رسمی عملیات آن، نویدبخش فصل جدیدی از تعاملات مؤثر بین‌المللی در صنعت نفت ایران ارزیابی می‌شود. این پروژه به‌عنوان نمادی از همکاری سازنده و مبتنی بر منافع متقابل میان شرکت‌های ایرانی و روسی معرفی شده و انتقال دانش فنی، استفاده حداکثری از توان متخصصان داخلی و توسعه ظرفیت‌های مشترک، از محورهای اصلی آن عنوان شده است.

