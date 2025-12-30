به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، فرهاد طهماسبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این بانک سطح کلان ملی، عملکرد موفقی در تأمین نهاده‌های دامی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته است که از آن جمله می‌توان به حمایت از زنجیره تولید مرغ گوشتی، تخم‌مرغ و دامپروری اشاره کرد که متناسب با وسع بانک، رضایتمندی نسبتاً خوبی را ایجاد کرده است.

نماینده مردم استهبان و نی‌ریز در مجلس همچنین به اقدامات این بانک در حوزه مکانیزاسیون اشاره کرد و یادآور شد: بانک کشاورزی تعامل سازنده‌ای با شرکت‌های تراکتورسازی، کمباین‌سازی و مراکز صنعتی تولیدکننده ادوات کشاورزی برقرار کرده و در حد توانمندی‌های خود، حمایت‌های خوبی را برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزان به منظور افزایش بهره‌وری تولید و بهینه‌سازی مصرف آب به عمل آورده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بانک کشاورزی با وجود محدودیت‌های شدید منابع و تکالیف دولتی، توانسته است با حمایت از تولید و تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان صنایع غذایی، رضایتمندی قابل‌قبولی را ایجاد کند.