نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:
گامهای موثر بانک کشاورزی در جهت مدیریت منابع آبی و تحکیم امنیت غذایی کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم تنظیم انتظارات از بانک کشاورزی متناسب با منابع موجود، گفت: اقدامات حمایتی این بانک در بخشهای بیمه محصولات کشاورزی، باغی و دامی و همچنین تلاش برای ارتقای سطح آموزش و نوسازی ابزارآلات کاشت، داشت و برداشت، نشاندهنده گامهای مؤثر این بانک در جهت حمایت از بخش خصوصی، تعاونیها و اجرای سیاستهای دولت در زمینه مدیریت منابع آبی و تحکیم پایههای امنیت غذایی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، فرهاد طهماسبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این بانک سطح کلان ملی، عملکرد موفقی در تأمین نهادههای دامی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته است که از آن جمله میتوان به حمایت از زنجیره تولید مرغ گوشتی، تخممرغ و دامپروری اشاره کرد که متناسب با وسع بانک، رضایتمندی نسبتاً خوبی را ایجاد کرده است.
نماینده مردم استهبان و نیریز در مجلس همچنین به اقدامات این بانک در حوزه مکانیزاسیون اشاره کرد و یادآور شد: بانک کشاورزی تعامل سازندهای با شرکتهای تراکتورسازی، کمباینسازی و مراکز صنعتی تولیدکننده ادوات کشاورزی برقرار کرده و در حد توانمندیهای خود، حمایتهای خوبی را برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز کشاورزان به منظور افزایش بهرهوری تولید و بهینهسازی مصرف آب به عمل آورده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بانک کشاورزی با وجود محدودیتهای شدید منابع و تکالیف دولتی، توانسته است با حمایت از تولید و تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان صنایع غذایی، رضایتمندی قابلقبولی را ایجاد کند.