خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

گام‌های موثر بانک کشاورزی در جهت مدیریت منابع آبی و تحکیم امنیت غذایی کشور

گام‌های موثر بانک کشاورزی در جهت مدیریت منابع آبی و تحکیم امنیت غذایی کشور
کد خبر : 1735284
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم تنظیم انتظارات از بانک کشاورزی متناسب با منابع موجود، گفت: اقدامات حمایتی این بانک در بخش‌های بیمه محصولات کشاورزی، باغی و دامی و همچنین تلاش برای ارتقای سطح آموزش و نوسازی ابزارآلات کاشت، داشت و برداشت، نشان‌دهنده گام‌های مؤثر این بانک در جهت حمایت از بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت منابع آبی و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، فرهاد طهماسبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این بانک سطح کلان ملی، عملکرد موفقی در تأمین نهاده‌های دامی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته است که از آن جمله می‌توان به حمایت از زنجیره تولید مرغ گوشتی، تخم‌مرغ و دامپروری اشاره کرد که متناسب با وسع بانک، رضایتمندی نسبتاً خوبی را ایجاد کرده است.

نماینده مردم استهبان و نی‌ریز در مجلس همچنین به اقدامات این بانک در حوزه مکانیزاسیون اشاره کرد و یادآور شد: بانک کشاورزی تعامل سازنده‌ای با شرکت‌های تراکتورسازی، کمباین‌سازی و مراکز صنعتی تولیدکننده ادوات کشاورزی برقرار کرده و در حد توانمندی‌های خود، حمایت‌های خوبی را برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزان به منظور افزایش بهره‌وری تولید و بهینه‌سازی مصرف آب به عمل آورده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بانک کشاورزی با وجود محدودیت‌های شدید منابع و تکالیف دولتی، توانسته است با حمایت از تولید و تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان صنایع غذایی، رضایتمندی قابل‌قبولی را ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی