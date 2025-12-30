به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه (نهم دی) در پی انتظار سرمایه‌گذاران از شفاف‌سازی درباره مذاکرات صلح مسکو و کی‌یف و ارزیابی ریسک‌های ژئوپولیتیک تغییر چندانی نداشت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه که روز سه‌شنبه منقضی می‌شود، تا ساعت ۳ و ۱۴ دقیقه بامداد امروز به‌وقت گرینویچ با ۲ سنت کاهش، به ۶۱ دلار و ۹۲ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت شاخص برنت برای تحویل در ماه ماه مارس هم با پنج سنت کاهش، ۶۱ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه معامله شد، در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۵ سنت کاهش، ۵۸ دلار و ۳ سنت به ازای هر بشکه رسید.

شاخص‌های برنت و دابلیوتی‌آی در جلسه معاملاتی پیشین (دوشنبه، هشتم دی) بپس از آنکه مسکو، کی‌یف را به هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین متهم کرد و نگرانی‌ها درباره اختلال‌های عرضه شدت گرفت، ییش از ۲ درصد افزایش یافته بودند.

کی‌یف این اتهام را بی‌اساس دانست و آن را تلاشی برای تضعیف مذاکرات صلح خواند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با پوتین گفت: از جزئیات حمله ادعایی خشمگین است، با وجود تأکید ترامپ بر نزدیک بودن توافق صلح، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان می‌تواند بر قیمت نفت فشار وارد کند.

اد مایر، تحلیلگر مؤسسه مارکس گفت: بازارها احساس می‌کنند دستیابی به توافق بسیار دشوار خواهد بود.

معامله‌گران همچنین تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارند.

ترامپ اعلام کرد: آمریکا می‌تواند از حمله بزرگ دیگری به ایران در صورت بازسازی برنامه‌های موشکی یا هسته‌ای حمایت کند.

وی همچنین به گروه شبه‌نظامی حماس درباره عواقب شدید در صورت خلع سلاح نکردن هشدار داد و اعلام کرد که واشینگتن قصد دارد پا به مرحله دوم توافق آتش‌بس رژیم صهیونیستی و حماس که در اکتبر ۲۰۲۵ حاصل شد، بگذارد.

با وجود نگرانی‌ها درباره اختلالات احتمالی عرضه، تصور بازار جهانی با عرضه بیش از حد همچنان پابرجاست و می‌تواند قیمت‌ها را محدود کند.

مایر پیش‌بینی کرد قیمت‌ها در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌دلیل تشدید مازاد عرضه نفت روند کاهشی خواهند داشت.

تحلیلگران مؤسسه آی‌جی (IG) نیز در یادداشتی نوشتند: با توجه به جریان‌های متضاد تلاش‌های صلح به رهبری آمریکا و نگرانی‌های مداوم درباره عرضه بیش‌ازحد در مقابل تنش‌های ژئوپلیتیک شدید، انتظار داریم نفت خام آمریکا در کوتاه‌مدت در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار معامله شود.

