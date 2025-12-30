اخذ مجوزهای ترخیص، سیستمی شد
گمرک ایران با صدور بخشنامه ای بر لزوم اخذ سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع امور گمرکی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، گمرک ایران با صدور بخشنامهای بر لزوم اخذ سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع امور گمرکی اعلام کرد: زیرساخت لازم جهت دریافت مجوزهای ترخیص سازمانهای مجوز دهنده در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده و در صورت فعال شدن در سامانه، صدور اجازه بارگیری منوط به صدور مجوز ترخیص در سامانه یاد شده خواهد بود.
با توجه به مراتب پیش گفت و تاکید دستگاه نظارتی، گمرکات مجاز به دریافت مجوزهای ترخیص به صورت فیزیکی، مکاتبه اداری و… خارج از چارچوب سامانه جامع امور گمرکی نیستند.