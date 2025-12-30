اخذ مجوزهای ترخیص، سیستمی شد

به گزارش ایلنا، گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم اخذ سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع امور گمرکی اعلام کرد: زیرساخت لازم جهت دریافت مجوزهای ترخیص سازمان‌های مجوز دهنده در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده و در صورت فعال شدن در سامانه، صدور اجازه بارگیری منوط به صدور مجوز ترخیص در سامانه یاد شده خواهد بود.

با توجه به مراتب پیش گفت و تاکید دستگاه نظارتی، گمرکات مجاز به دریافت مجوزهای ترخیص به صورت فیزیکی، مکاتبه اداری و… خارج از چارچوب سامانه جامع امور گمرکی نیستند.

