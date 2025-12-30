خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اخذ مجوزهای ترخیص، سیستمی شد

اخذ مجوزهای ترخیص، سیستمی شد
کد خبر : 1735209
لینک کوتاه کپی شد.

گمرک ایران با صدور بخشنامه ای بر لزوم اخذ سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع امور گمرکی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم اخذ سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع امور گمرکی اعلام کرد: زیرساخت لازم جهت دریافت مجوزهای ترخیص سازمان‌های مجوز دهنده در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده و در صورت فعال شدن در سامانه، صدور اجازه بارگیری منوط به صدور مجوز ترخیص در سامانه یاد شده خواهد بود.

با توجه به مراتب پیش گفت و تاکید دستگاه نظارتی، گمرکات مجاز به دریافت مجوزهای ترخیص به صورت فیزیکی، مکاتبه اداری و… خارج از چارچوب سامانه جامع امور گمرکی نیستند.

اخذ مجوزهای ترخیص، سیستمی شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی