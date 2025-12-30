۴۰ مگاوات انرژی بر روی پشتبام صنایع تهران در دست احداث است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه هماکنون نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران در دست اجراست، گفت: نزدیک به ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر روی پشتبام صنایع استان تهران در دست احداث است که پیشبینی میشود تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.
به گزارش ایلنا از توانیر، اکبر حسنبکلو در حاشیه افتتاح یکی از طرحهای نیروگاه خورشیدی استان تهران در شهرستان ری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش قابلتوجه مصرف برق در فصل تابستان، استان تهران در سال گذشته با حدود ۳ هزار مگاوات ناترازی میان تولید و مصرف مواجه بود که برنامهریزیهای انجامشده با محوریت توسعه نیروگاههای خورشیدی، برای جبران این ناترازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان تهران در دست اجراست، زمینها تحویل شده، مجوزها صادر شده و بخش قابلتوجهی از طرحها وارد مرحله احداث شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به زمانبندی بهرهبرداری از این طرحها گفت: طبق برنامهریزی صورتگرفته، تا پایان سال جاری حدود ۲۰۰ مگاوات از این نیروگاهها به بهرهبرداری خواهد رسید و امیدواریم تا پیک مصرف سال آینده نیز حدود یکهزار و ۲۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود.
حسنبکلو خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردها، با تداوم اجرای این طرحها، امکان تامین کامل ناترازی ۳ هزار مگاواتی برق استان تهران تا پایان سال ۱۴۰۵ یا حداکثر پیک مصرف سال ۱۴۰۶ فراهم خواهد شد و با این اقدامات شاهد پایداری بیشتر شبکه برق خواهیم بود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و صنایع در توسعه انرژیهای پاک افزود: عمده پروژههای خورشیدی استان تهران با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست و در حوزه صنایع نیز پشتبام واحدهای صنعتی ظرفیت مناسبی برای تولید برق پاک دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: اکنون نزدیک به ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی پشتبام صنایع استان تهران در دست احداث است که پیشبینی میشود تا پیک سال آینده به شبکه متصل شود.
حسنبکلو گفت: یکی از بزرگترین سایتهای خورشیدی پشتبامی صنایع کشور با ظرفیت بیش از هفت مگاوات در شهرک صنعتی عباسآباد در حال احداث است که این طرح نیز نقش موثری در تامین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه توزیع استان تهران خواهد داشت.