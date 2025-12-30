حبیب جمشیدی، سرپرست دفتر عملیات راهداری و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به وضعیت راه‌های کشور اظهار داشت: حال حاضر محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، ایلام، تهران، زنجان، کردستان، لرستان، مرکزی درگیر بارش برف و استان هرمزگان درگیر بارش باران هستند و با توجه به پدیده نادر کولاک، با کاهش دید در محور راه‌های این استان‌ها مواجه شده‌ایم و تقریبا تمام محورهای استان کردستان مسدود شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر محورهای استانی به جز راه‌های استان کردستان، محور نورآباد- نهاوند و الیگودرز باز هستند. شب گذشته تعدادی از مسافران جاده‌ای در محورهای استان کردستان در راه مانده بودند که به سرعت نسبت به نجات این مسافران اقدام کردیم و تمام مسافران در راه مانده، اسکان داده شدند و تمام راهدارخانه‌ها باز و فعال هستند.

سرپرست دفتر عملیات راهداری و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی گفت: راه‌های روستایی استان کردستان بسته هستند و به غیر از استان کردستان، راه‌های برخی از روستاهای استان‌های اذربایجان شرقی، لرستان، همدان و اصفهان مسدود است.

وی با تاکید بر اینکه الان وقت سفر نیست، افزود: به مردم نسبت به وضعیت جوی کشور تا روز جمعه هشدار می‌دهیم و می‌گوییم که الان وقت سفر نیست. تا روز جمعه پدیده یخبندان در اکثر محورهای استان‌های کشور حاکم است و با توجه به تعطیلات پیش رو از مسافران درخواست داریم به هیچ وجه به ویژه در مسیر محورهای شمالی کشور و کوهستانی سفر نداشته باشند.

جمشیدی تاکید کرد: حتی به نیروهای امدادی این توصیه را داریم که در این مسیرها، تا روز جمعه حضور غیرضرور نداشته باشند و تمام راهداران، گشت‌های راهداری و راهدارخانه‌ها تا روز جمعه در حالت آماده باش قراردارند.

سرپرست دفتر عملیات راهداری و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: خوشبختانه تا کنون با وجود وقوع پدیده نادر یخبندان و کولاک شاهد سوانح و تلفات جاده‌ای نبودیم و تمام تلاش ما بر روانسازی ترافیک در مسیرهای و محورهای جاده‌ای است.

