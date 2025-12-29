در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری محقق شد؛
سهم ۱۲ درصدی تسهیلات قرضالحسنه از کل پرداختیهای بانک کشاورزی
در حالی که سهم تسهیلات قرضالحسنه از مجموع تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۹۳ درصد به ثبت رسیده بود، این نسبت در پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۱۲.۰۵ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سهم تسهیلات قرضالحسنه از کل پرداختیهای بانک در 9 ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز حاکی از رشد یک درصدی این شاخص است.
بر اساس این گزارش، این آمار نشاندهنده تمرکز بانک بر تخصیص بخشی از منابع خود به تسهیلات قرضالحسنه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و قانونی است. تسهیلات قرضالحسنه با هدف حمایت از اشتغال خرد، ازدواج جوانان، فرزندآوری و سایر نیازهای ضروری اقشار مختلف جامعه پرداخت میشود.
این گزارش میافزاید: بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش کشاورزی، نقش محوری در تأمین مالی زنجیره تولید و حفظ امنیت غذایی کشور بر عهده دارد. این بانک علاوه بر مأموریت اصلی خود در حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، با تخصیص منابع به اموری چون تسهیلات قرضالحسنه، در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور حرکت میکند که این امر بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، از جمله تکالیف ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت میپذیرد.