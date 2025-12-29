۴.۴ میلیون تن نهاده‌ دامی و کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره)

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، جواد سلطانی کاظمی افزود: از مجموع نهاده‌های موجود در بندر امام خمینی (ره)، حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن، نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو است که سهم مهمی در تامین خوراک دام و طیور کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: از مجموع چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن نهاده و کالای اساسی موجود، تاکنون دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن در انبارهای بندر امام خمینی ترخیص شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان اظهار داشت: از نوزدهم آذر ماه تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار تن ذرت و همچنین حدود ۸۰ هزار تن کنجاله سویا نیز از بندر امام خمینی (ره) به استان‌ها حمل شده که این میزان حمل نسبت به قبل از نوزدهم آذر رشد قابل توجهی داشته و خریدهای انجام ‌شده از سوی تولیدکنندگان نیز متناسب با آن صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷ فروند کشتی با ظرفیت ۱.۸ میلیون تن در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) قرار دارند و ۱۱ فروند کشتی با مجموع ۳۷۴ هزار تن کالا در حال تخلیه هستند که بالغ بر 75 درصد آن را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد و عملیات حمل این نهاده‌ها بعد از طی فرایند قانونی به استان‌ها به تناسب نیاز و خرید، آغاز می‌شود.

سلطانی کاظمی تاکید کرد: تداوم این روند، نقش موثری در تامین پایدار نهاده‌های دامی و حفظ ثبات تولید در بخش دام و طیور کشور خواهد داشت.

انتهای پیام/