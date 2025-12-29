آغاز ریزش نرخ طلا و سکه در بازار
از ساعاتی پیش ریزش قیمت طلا و سکه در بازار آغاز شد .
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از ساعتی پیش ریزش و افت قیمت در بازار طلا و سکه شروع شد، بطوریکه قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار با ریزش بیش از ۵٠٠ هزار تومان نسبت به روز گذشته به ١۵ میلیون و ٢٩٠ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت سکه امامی هم نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افت کرد و به ١۶٠ میلیون تومان رسید. قیمت سکه بهار آزادی هم نسبت به قیمت روز گذشته ٣میلیون و ۵٠٠ هزار تومان کاهش پیدا کرد و تا لحظه تنظیم خبر، با نرخ ١۵۴ میلیون تومان معامله میشود.