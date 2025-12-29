مقابله با بدمصرفی برق در تمام روزهای سال ادامه دارد

به گزارش ایلنا از توانیر، محسن ذبیحی در نشست هفتگی مدیران عامل شرکتهای توزیع برق اظهار داشت: پیگیری حذف مصارف خارج از کنتور و حذف بد مصرفی ها موضوع بسیار مهمی است که به دوران اوج بار تابستان محدود نمی‌شود و باید به طور مستمر و روزانه مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: شرکتهای توزیع حتماً برای این موضوع سازماندهی و ساختار خاص داشته باشند و گزارش اقدامات به معاونت توزیع منتقل شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این ارتباط از تعیین متولی و ۱۰ عضو عالی، متشکل از مدیران عامل سابق شرکتهای توزیع خبر داد که مسوولیت بازدیدهای میدانی را بر عهده دارند و به‌زودی سامانه‌ای مکانیزه‌ نیز در این خصوص فعال و عملکرد روزانه هر شرکت از طریق داشبورد مدیریتی بررسی می‌شود.

وی حذف بد مصرفی‌ها را نمایانگر توان برنامه‌ریزی و سازماندهی شرکتهای توزیع عنوان و تصریح کرد: ثبت گزارشها از سوی ناظران یا گروه‌های عملیاتی توزیع در این سامانه، با استفاده از تلفن همراه و ثبت کد GIS محل انجام می‌شود و قادر است پراکندگی جغرافیایی مصارف غیر مجاز و بد مصرفی ها را مشخص ‌سازد.

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید معاون هماهنگی توزیع توانیر به تاثیر نامطلوب روشنایی‌های غیرضرور معابر عمومی از منظر اجتماعی و لزوم یک در میان کردن روشنایی‌های درون و برون شهری طبق دستورالعمل ابلاغی اختصاص داشت معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکتهای توزیع برق خواست فعالیت در این حوزه را با توجه به تبعات منفی روشنایی‌های غیر ضرور بر رفتار مصرفی جامعه ، با دقت پیگیری کنند.

ذبیحی با تاکید بر لزوم رویت پذیری و کنترل پذیری پستهای عمومی، به ابلاغ یک دستورالعمل طی روزهای اخیر اشاره کرد که طبق آن، تمامی پستهای عمومی در حال احداث باید از کنتور و قابلیت رویت پذیری برخوردار باشند و پستهای عمومی با ظرفیت بالای ۲۰۰ کیلوولت ‌آمپر نیز علاوه بر رویت پذیری، کنترل پذیر شوند. همچنین تاکید شده پستهای اختصاصی بخش توزیع که جدید نصب می‌شوند نیز تماما کنترل پذیر باشند.

