حمله سنگین سایبری به یکی از اپراتورهای کشور مهار شد

شب گذشته سامانه زیرساخت بزرگ‌ترین حمله DDOS در سال‌های اخیر به لحاظ تعداد بسته در ثانیه را به مقصد یکی از اپراتورهای کشور شناسایی و مقابله کرد.

این حمله بیش از ۷۲۰ میلیون بسته در ثانیه بود که 502 pps آن با سامانه خود زیرساخت و مابقی در خارج از کشور مقابله شد.

این حمله که از ۱۲۵۰۰۰ منبع توزیع شده در سراسر دنیا انجام گرفت، یکی از ۱۲ حمله بزرگ جهان به لحاظ تعداد بسته در ثانیه بود.

