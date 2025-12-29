خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل زیرساخت ارتباطات:

حمله سنگین سایبری به یکی از اپراتورهای کشور مهار شد

حمله سنگین سایبری به یکی از اپراتورهای کشور مهار شد
کد خبر : 1734612
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شب گذشته سامانه زیرساخت بزرگ‌ترین حمله DDOS در سال‌های اخیر به لحاظ تعداد بسته در ثانیه را به مقصد یکی از اپراتورهای کشور شناسایی و مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در پستی در فضای مجازی نوشت: 

شب گذشته سامانه زیرساخت بزرگ‌ترین حمله DDOS در سال‌های اخیر به لحاظ تعداد بسته در ثانیه را به مقصد یکی از اپراتورهای کشور شناسایی و مقابله کرد.

این حمله بیش از ۷۲۰ میلیون بسته در ثانیه بود که 502 pps آن با سامانه خود زیرساخت و مابقی در خارج از کشور مقابله شد.

این حمله که از ۱۲۵۰۰۰ منبع توزیع شده در سراسر دنیا انجام گرفت، یکی از ۱۲ حمله بزرگ جهان به لحاظ تعداد بسته در ثانیه بود.

حمله سنگین سایبری به یکی از اپراتورهای کشور مهار شد

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی