به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری افزود: با اقدامات و تدابیر وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات مربوط به بازار نهاده‌های دامی تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی اظهار داشت: در ماه های اخیر با وجود ورود قابل توجه نهاده‌های دامی از مبادی شمالی و جنوبی کشور، مشکلاتی در حوزه تامین و تخصیص ارز وجود داشت که با مدیریت و تدابیر وزارت جهاد کشاورزی و تمرکز توزیع تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام، این چالش‌ها به‌طور قابل توجهی برطرف شده است.

جعفری تصریح کرد: نزدیک به پنج میلیون تن نهاده‌ دامی از بندر امام خمینی(ره)، بندر کاسپین و بندر امیرآباد وارد کشور شده که بیش از یک میلیون تن آن در سامانه بازارگاه عرضه شده است و هم‌اکنون فرآیند حمل به سراسر کشور در جریان است.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی گفت: نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی وارد شده، اما توزیع آن‌ها توسط پشتیبانی امور دام و با نظارت کامل انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: سهم نهاده‌های آذرماه تمام تولیدکنندگان، حتی بدهی‌ها و مطالبات معوق قبلی که از وزارت جهاد کشاورزی داشتند در مورد ذرت و جو هر کدام به صورت 100 درصد و کنجاله سویا به صورت 50 درصد در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و عرضه هم صورت گرفته و همانطور و اکنون در حال حمل به نقاط مختلف کشور می باشد.

وی گفت: سهم نهاده‌های دامی دی‌ماه نیز ظرف یک تا دو روز آینده در بازارگاه بارگذاری می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند از ۱۰۰ درصد سهمیه خود استفاده کنند.

جعفری با اشاره به مصوبه هیئت دولت تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، از ابتدای آذرماه توزیع نهاده‌های دامی تنها باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود.

وی تصریح کرد: پیش از این، بیش از ۳ هزار عامل توزیع در سامانه بازارگاه فعالیت می‌کردند که هر واردکننده چندین عامل داشت، اما اکنون تمام این عاملان از سامانه حذف شده‌اند.

جعفری گفت: با اجرای این سیاست، پدیده‌هایی مانند پشت‌فاکتوری، خالی‌فروشی و چندنرخی بودن نهاده‌های دامی از چرخه توزیع حذف شده و شفافیت و عدالت بیشتری در تامین نهاده برای تولیدکنندگان دام و طیور ایجاد شده است.

