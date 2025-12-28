وزیر ارتباطات خبر داد؛
تکمیل فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظار میرود فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده آماده شود، گفت: پرتاب ماهوارههای مخابراتی، از جمله نسخههای پیشرفته ناهید ۲، با کیفیت بالاتر و ظرفیت مخابراتی در دستور کار این وزارتخانه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم پرتاب همزمان 3 ماهواره ایرانی به فضا، در جمع خبرنگاران در مورد این موفقیت، گفت: هر 3 ماهواره دارای ظرفیتهای سنجشی و تصویربرداری از سطح زمین هستند و پرتاب موفق آنها نویدبخش اتفاقات ویژه در آینده صنعت فضایی کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت فضایی یک حوزه کاملاً راهبردی است، گفت: کاربرد این ماهواره ها در زندگی بشر زیاد است. ماهوارههای سنجشی میتوانند در مدیریت منابع آب، کشاورزی هوشمند، برآورد میزان آب مورد نیاز، پایش فرونشست زمین و نگاری زمین نقش مهمی داشته باشند.
وزیر ارتباطات به سیاستهای دولت در حوزه فضایی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم، ماهوارههای مخابراتی است.
هاشمی در پاسخ به سوالی در مورد زمان پرتاب ماهواره «ناهید ۲» افزود: این ماهواره و بخشهای مرتبط با آن، کارکردهای مخابراتی و سنجشی با دقت و کیفیت بالا دارند و پرتاب آنها در دستور کار آینده قرار گرفته است.
وی افزود: اهمیت این موضوع از آن جهت است که یکی از ماموریتهای ویژه وزارت ارتباطات، ایجاد بسترها و زیرساختهای ارتباطی برای روستاها و مناطق صعبالعبور کشور است. با توجه به محدودیت استفاده از ظرفیتهای زمینی، بهرهگیری از خدمات ماهوارهای با کیفیت، نقش کلیدی در توسعه ارتباطات مناطق مختلف ایران دارد.
وزیر ارتباطات در مورد سرمایه گذاری این وزارتخانه در زمینه ماهواره ها گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده، استفاده از خدمات ماهوارهای سنجشی و مخابراتی اهمیت ویژهای دارد و وزارت ارتباطات در این حوزه سرمایه گذاری کرده و خواهد کرد.
هاشمی خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای ماهوارههایی مانند «ظفر» و «کوثر» با حمایت وزارت ارتباطات توسعه یافته و این بسترها به صورت عادلانه در اختیار همه فعالان حوزه صنعت فضایی قرار میگیرد.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در حال حاضر، شکلگیری منظومههای ماهوارهای برای ایجاد ارتباطات پایدار در نقاط مختلف کشور ضروری است. از آنجا که سرعت چرخش ماهوارهها به گونهای است که نمیتوان همواره یک ماهواره را بالای سر کشور داشت، استفاده از ظرفیت منظومههای ماهوارهای اهمیت ویژهای پیدا میکند.
ستاری در پاسخ به سوالی در مورد منظومه شهید سلیمانی، گفت: این پروژه یکی از طرحهای جدی وزارت ارتباطات است که با همافزایی سایر بخشها در دستور کار قرار دارد.. همچنین، مشارکت با کشورهای همسو نیز در برنامههای آینده لحاظ شده است و پیشبینی میکنیم سال آینده اخبار خوبی در این زمینه ارائه شود.
وی ادامه داد: در کنار این پروژه، پرتاب ماهوارههای مخابراتی، از جمله نسخههای پیشرفته ناهید ۲، با کیفیت بالاتر و ظرفیت مخابراتی گستردهتر نیز در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده آماده شود.