خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات خبر داد؛

تکمیل فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده

تکمیل فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده
کد خبر : 1734374
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظار می‌رود فاز اول پایگاه‌ فضایی چابهار تا سال آینده آماده شود، گفت: پرتاب ماهواره‌های مخابراتی، از جمله نسخه‌های پیشرفته ناهید ۲، با کیفیت بالاتر و ظرفیت مخابراتی در دستور کار این وزارتخانه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم پرتاب همزمان 3 ماهواره ایرانی به فضا، در جمع خبرنگاران در مورد این موفقیت، گفت: هر 3 ماهواره دارای ظرفیت‌های سنجشی و تصویربرداری از سطح زمین هستند و پرتاب موفق آنها نویدبخش اتفاقات ویژه در آینده صنعت فضایی کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه صنعت فضایی یک حوزه کاملاً راهبردی است، گفت: کاربرد این ماهواره ها در زندگی بشر زیاد است. ماهواره‌های سنجشی می‌توانند در مدیریت منابع آب، کشاورزی هوشمند، برآورد میزان آب مورد نیاز، پایش فرونشست زمین و نگاری زمین نقش مهمی داشته باشند. 

وزیر ارتباطات به سیاست‌های دولت در حوزه فضایی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم، ماهواره‌های مخابراتی است. 

هاشمی در پاسخ به سوالی در مورد زمان پرتاب ماهواره «ناهید ۲» افزود: این ماهواره و بخش‌های مرتبط با آن، کارکردهای مخابراتی و سنجشی با دقت و کیفیت بالا دارند و پرتاب آن‌ها در دستور کار آینده قرار گرفته است.

وی افزود: اهمیت این موضوع از آن جهت است که یکی از ماموریت‌های ویژه وزارت ارتباطات، ایجاد بسترها و زیرساخت‌های ارتباطی برای روستاها و مناطق صعب‌العبور کشور است. با توجه به محدودیت استفاده از ظرفیت‌های زمینی، بهره‌گیری از خدمات ماهواره‌ای با کیفیت، نقش کلیدی در توسعه ارتباطات مناطق مختلف ایران دارد.

وزیر ارتباطات در مورد سرمایه گذاری این وزارتخانه در زمینه ماهواره ها گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، استفاده از خدمات ماهواره‌ای سنجشی و مخابراتی اهمیت ویژه‌ای دارد و وزارت ارتباطات در این حوزه سرمایه‌ گذاری کرده و خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای ماهواره‌هایی مانند «ظفر» و «کوثر» با حمایت وزارت ارتباطات توسعه یافته و این بسترها به صورت عادلانه در اختیار همه فعالان حوزه صنعت فضایی قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در حال حاضر، شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای برای ایجاد ارتباطات پایدار در نقاط مختلف کشور ضروری است. از آنجا که سرعت چرخش ماهواره‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان همواره یک ماهواره را بالای سر کشور داشت، استفاده از ظرفیت منظومه‌های ماهواره‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

ستاری در پاسخ به سوالی در مورد منظومه شهید سلیمانی، گفت: این پروژه یکی از طرح‌های جدی وزارت ارتباطات است که با هم‌افزایی سایر بخش‌ها در دستور کار قرار دارد.. همچنین، مشارکت با کشورهای همسو نیز در برنامه‌های آینده لحاظ شده است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده اخبار خوبی در این زمینه ارائه شود.

وی ادامه داد: در کنار این پروژه، پرتاب ماهواره‌های مخابراتی، از جمله نسخه‌های پیشرفته ناهید ۲، با کیفیت بالاتر و ظرفیت مخابراتی گسترده‌تر نیز در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود فاز اول پایگاه فضایی چابهار تا سال آینده آماده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی