وزیر ارتباطات در مراسم پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا:
ارسال ماهواره به فضا، دانش و جسارت ایرانی را به مدار زمین میبرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه صنعت فضایی در کشور یک ضرورت راهبردی است، گفت: ارسال ماهواره به فضا، دانش و جسارت ایرانی را به مدار ایرانی میبرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز (یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی با ماهوارهبر روسی به فضا، گفت: موفقیت ایران در صنعت فضایی کوچک نیست و این افتخارآفرینی به امروز باز نمیگردد و یک عقبه تاریخی دارد.
وی با اشاره به تلاشها و شب بیخوابیهای فراوان برای رسیدن به این موفقیتها، گفت: این تلاشها برای رسیدن به دستاورد بزرگی همچون پرتاب این ماهوارهها بود و این مسیر ادامه خواهد یافت.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز در صنعت فضایی باید گفت که ارسال ماهواره به فضا، امید، دانش و جسارت ایرانی را به مدار ایرانی می برد، گفت: آنچه در صنعت فضایی باید مدنظر باشد این است که یک ضرورت و صنعت راهبردی است و برای رسیدن به آن باید نگاه اجماعی به کاربست های صنعت فضایی و حوزه فضا در زندگی ما ایفا میکند.
هاشمی یادآور شد: امروز ماهوارههای مخابراتی هم نقش بی بدیلی در زندگی بشر ایفا میکنند. یکی از راهکارها برای رساندن ارتباطات به دورترین نقاط کشور و ایجاد زیرساخت در روستاها و مناطق صعبالعبور، استفاده از ماهوارههای مخابراتی است.
وی با اشاره به اینکه نگاه ما در وزارت ارتباطات عدالت محور است، گفت: تلاش داریم تا پایان برنامه هفتم توسعه، همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند. در این میان، در بر خی مناطق ناگزیر به استفاده از خدمات ماهوارههای ارتباطی هستیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دنبال ماهوارههای ناوبری هم هستیم، گفت: برای هر سه مدل ماهواره، برنامههای مفصلی داریم.
هاشمی با تاکید بر اینکه موفقیتها و دستاوردهای حوزه فضا در نتیجه کار تیمی است، آن را مصداق تعامل و هم افزایی دانست.
وزیر ارتباطات در پایان از همراهی شرکتهای دانش بنیان، صاایران وزارت دفاع، حمایتهای معاونت علمی ریاست جمهوری و بخش خصوصی تقدیر کرد.