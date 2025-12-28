غیاثوند در مراسم پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا:
ایجاد شور و اشتیاق در جامعه نخبگانی در صنعت فضایی ضروری است/ حضور ایران در باشگاه فضایی جهان
رئیس گروه فضایی صاایران با اشاره به حضور ایران در باشگاه فضایی جهان، گفت: ایجاد شور و اشتیاق در جامعه نخبگانی در صنعت فضایی ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی صاایران امروز (یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا، گفت: ما ایرانیان حق زیادی بر حوزه فضایی و نجوم داریم و هنوز به جایگاهی که شایسته ماست، نرسیدهایم.
وی با بیان اینکه ۲۶ سال پیش صنعت فضایی در ایران پایهگذاری شد، گفت: وزارت دفاع در شرکت صا ایران توسعه یک ماهواره تحقیقاتی را با کشور دیگری در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد و نتیجتا ماهواره ایرانی سینا در مدار قرار گرفت.
رئیس گروه فضایی صاایران ادامه داد: ماهواره امید در سال ۱۳۸۷ اولین ماهواره بومی ما بود که ایران را وارد باشگاه فضایی کرد.
غیاثوند با بیان اینکه فرایندی لازم است تا یک ماهواره موفق در مدار قرار گیرد، گفت: یک ماهواره بعد از تزریق باید فرمانپذیر باشد و ارتباطات برقرار کند. دوم اینکه باید ارزیابی شود که تمام سکوی فضایی درست عمل میکند و سپس، نرمافزارها و الگوریتمها صحهگذاری شود.
وی با اشاره به اینکه یکی، دو ماه طول میکشد تا این فرایند طی شود، گفت: هزاران سامانه و تجهیز باید به طور صد درصد درست عمل کنند تا ماهواره درست در مدار قرار گیرد.
غیاثوند ادامه داد: پیشرفت در این صنعت مستلزم انگیزه بالا، صبر و استقامت، توان علمی و پشتکار جدی است. از این رو، ایجاد شور، اشتیاق و امید در جامعه نخبگانی و افزایش توجه عمومی به صنعت فضایی یک ضرورت اساسی به شمار میرود.
گفتنی است، ماهواره پایا یا همان طلوع ۳ به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته شده است.