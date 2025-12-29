معصومه آقاپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت از جمله برنامه ویژه کارگروه اضطراری سرمایه‌گذاری اقتصادی در این حوزه اظهار داشت: با شکل‌گیری این کارگروه موانعی که در داخل برای جذب سرمایه در صنعت نفت وجود دارد رفع خواهد شد، از جمله اینکه اگر نیاز به تغییر آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها باشد اجرایی خواهند شد. همچنین چنانچه نیاز به اصلاح برخی قوانین مجلس باشد صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه راهکارهای کوتاه‌مدت در وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری می‌تواند در جذب سرمایه راهگشا باشد، تاکید کرد: دولت اعتقاد و باور قلبی دارد که این بخش خصوصی و مردم هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را نجات دهند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به برنامه کارگروه در راستای جذب سرمایه خارجی تصریح کرد: در رابطه با ورود شمش طلا به داخل کشور، قوانین و بخش‌نامه‌هایی که در نظر گرفته شده، ورود ماشین‌آلات در بخش معادن و سودی که از سرمایه‌گذاری بدست می‌آید شرایط تسهیل خواهد شد و بانک مرکزی تضمین می‌کند که بتوانند ارز را خارج کنند، همچنین ضمانت‌هایی در بانک‌ها برای ال‌سی و شرایط داخل پذیرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین تسهیلات برای بخش سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.

آقاپور درباره سرمایه‌گذاری در حوزه بنزین نیز گفت: برای حوزه بنزین برخی اقدمات انجام می‌شود در کمیته و کمیسیون تخصصی بررسی و خروجی آن در کمیسیون اصلی بررسی و اعلام خواهد شد.

وی درباره جایگاه چین در سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت توضیح داد: برای اکثر فاینانسور و شرکت‌های چینی که ورود کرده‌اند مسیر را هموار کرده‌ایم.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی ادامه داد: در رابطه با فشارافزایی منابع و چاه‌های گازی قراردادهای خوبی با چینی‌ها منعقد شده است، در حوزه انتقال تکنولوژی نیز می‌توان قراردادهای متفاوتی تعریف کرد که با نظارت دستگاه قضایی به اجرا خواهد رسید، در کل اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

وی خاطرنشان کرد: با روسیه هم در حوزه فشارافزایی گاز قراردادهایی بسته شده است.

آقاپور همچنین به حوزه تجدیدپذیرها اشاره و اظهار داشت: در رابطه با تجدیدپذیرها صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل ورود کرده و خریدها به صورت منظم انجام می‌شود و تا ۷۰ درصد بخش سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار تسهیلات تعلق می‌گیرد، در رابطه با زمین هم در بخش منابع طبیعی و امور اراضی کاملا بصورت سیستمی پلتفرم تعریف شده است.

