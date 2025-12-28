به گزارش ایلنا، «سید‌محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این آئین تلاش‌های صورت گرفته در انجام این طرح ملی را ارزشمند دانست و گفت: آنچه که سال‌ها مورد غفلت واقع شده، انباشت ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور است که با رویکرد فنی، پشتیبانی مالی و اختصاص مشوق بر سرعت انجام این طرح ملی افزوده شده است.

وی با برشمردن زبان‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد این حجم انبوه از موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور به‌ویژه کلان‌شهر‌ها تاکید کرد: صرفه اقتصادی در خرید و تسهیل عبور و مرور در ترافیک شهری، موتورسیکلت را به وسیله نقلیه در دسترس و متاسفانه در بخش ترافیکی به‌دلیل خلا‌های قانونی و اجرایی به یک وسیله موتوری بی‌ضابطه در ترددهای شهری تبدیل کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به آمار پلیس راهور فراجا در تعداد قربانیان تصادفات کشور در بخش موتور سواران افزود: زبان‌های اجتماعی و اقتصادی در کنار از دست رفتن جان هم‌وطنان که بیشتر، سنین مولد و جوان جامعه را شامل می‌شود؛ گویای اهمیت این طرح ملی است و پیشبرد آن با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانکی کشور قابل تحقق است.

اتابک، هویت‌دار شدن موتورسیکلت و اعمال ضوابط قانونی بر این وسیله را از دیگر مزایای طرح ملی جایگزینی دانست و گفت: امید است که با تکمیل این طرح، زحمات پلیس در ضابطه‌مند شدن و شناسایی متخلفین و به دنبال آن نظم‌بخشی به ترافیک شهری و ارتقای امنیت اجتماعی و سلامت جامعه نمود عینی بیشتری یابد.