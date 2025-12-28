از تثبیت زیرساختها در ۱۴۰۳ تا جهش شاخصهای اقتصادی در ۱۴۰۴؛
جهش اقتصادی منطقه آزاد ماکو در مسیر تولید و ارزشآفرینی
منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد چشمگیر در شاخصهای سرمایهگذاری و صادرات تولیدی، مسیر تازهای از توسعه اقتصادی را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو بهعنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور از نظر وسعت، در شمالغرب ایران و در نقطه اتصال سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است؛ موقعیتی کمنظیر که این منطقه را به یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی و تجاری کشور تبدیل کرده است.
ماکو با برخورداری از مرزهای رسمی بازرگان و پلدشت، دسترسی مستقیم به بازارهای قفقاز، اروپا و آسیای میانه دارد و همین ویژگی، نقش آن را در شبکه حملونقل و تجارت منطقهای بهطور چشمگیری برجسته کرده است.
اهمیت منطقه آزاد ماکو تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود؛ این منطقه امروز بهعنوان حلقهای کلیدی در زنجیره تأمین و ترانزیت کشور عمل میکند و با توسعه زیرساختهای حملونقل، انبارداری، صنایع تبدیلی و تولیدی، نقش مؤثری در رشد صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد ملی ایفاء میکند. نزدیکی به بازار ۵۰۰ میلیونی کشورهای همسایه، وجود نیروی انسانی جوان و مزیتهای رقابتی در حوزه لجستیک، ماکو را به یکی از آیندهدارترین مناطق آزاد ایران تبدیل کرده است.
عملکرد قابل قبول در دو سال اخیر
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو در دو سال اخیر با ثبت عملکردی چشمگیر در حوزههای سرمایهگذاری، صادرات، واردات و ترانزیت، توانسته است جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی شمالغرب کشور تثبیت کند.بررسی شاخصهای اقتصادی این منطقه در نه ماهه سال ۱۴۰۳ و هشت ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ماکو نهتنها در مسیر توسعه پایدار حرکت کرده، بلکه با جذب اعتماد سرمایهگذاران و گسترش تجارت خارجی، به الگویی موفق در میان مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۳، تعداد تقاضاهای سرمایهگذاری داخلی ثبت شده در منطقه به ۱۶۲ فقره رسید و ارزش ریالی این تقاضاها بالغ بر ۳۹۵ هزار میلیارد ریال بود. این در حالی است که در هشتماهه سال ۱۴۰۴، میزان سرمایهگذاری داخلی جذب شده به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال رسید و سرمایهگذاری تحققیافته نیز از مرز ۲۱ هزار میلیارد ریال عبور کرد. این عملکرد، نشاندهنده تداوم اعتماد فعالان اقتصادی به ظرفیتهای منطقه و بهبود زیرساختهای جذب سرمایه است.
بهبود در روند صادرات و تداوم در واردات هدفمند
در حوزه صادرات، منطقه آزاد ماکو در سال ۱۴۰۳ موفق به ثبت ۱۳۴ میلیون یورو صادرات کالا و خدمات شد اما در سال ۱۴۰۴، صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷.۸ میلیون یورو بود و همچنین وزن کل کالاهای صادره از منطقه در این مدت حدود ۹۷۰ هزار تن بود.
واردات منطقه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۳ میلیون دلار بود که عمدتاً شامل مواد اولیه، قطعات واسطهای و تجهیزات صنعتی میشد. در سال ۱۴۰۴ نیز واردات با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساختهای صنعتی ادامه یافت و نقش مؤثری در رونق واحدهای تولیدی منطقه ایفاء کرد.
تثبیت جایگاه ترانزیتی در منطقه
در بخش ترانزیت خارجی، عملکرد ثبتشده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که منطقه آزاد ماکو بهعنوان یکی از کانونهای مهم لجستیکی کشور، در مسیر تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقهای و بینالمللی گامهای مؤثری برداشته است. این موفقیتها حاصل برنامهریزی دقیق، مدیریت هدفمند و بهرهگیری از ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی منطقه است.
منطقه آزاد ماکو امروز نهتنها در جذب سرمایهگذاری و توسعه تجارت خارجی پیشتاز است، بلکه با ایجاد زیرساختهای لجستیکی و صنعتی، بهعنوان الگویی موفق برای سایر مناطق آزاد کشور مطرح شده است. این دستاوردها گواهی روشن بر پویایی، اعتمادسازی و آیندهنگری در مدیریت اقتصادی منطقه هستند.