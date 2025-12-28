خبرگزاری کار ایران
فروش گاز مایع روسیه به افغانستان نزدیک به ۲ برابر شد

صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان و کشورهای آسیای میانه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا نزدیک به دو برابر شده و سهم این منطقه از کل صادرات روسیه به بیش از یک‌سوم رسیده است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی روز شنبه (ششم دی) اعلام کردند روسیه در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از یک میلیون تن گاز مایع (ال‌پی‌جی) به افغانستان و آسیای میانه صادر کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال گذشته میلادی است.

طبق داده‌های صنعتی، سهم افغانستان و آسیای میانه در کل صادرات گاز مایع روسیه به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی ۱۹ درصد بود، این رشد پس از اعمال محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر واردات گاز مایع روسیه در دسامبر ۲۰۲۴ رخ داده است.

افغانستان با واردات حدود ۴۱۸ هزار تن گاز مایع، به یکی از بزرگ‌ترین خریداران منطقه‌ای تبدیل شده است؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته منابع صنعتی، بخشی از این صادرات از طریق پروژه مشترک «کازروس‌گاز» بین روسیه و قزاقستان انجام می‌شود که حمل‌ونقل گاز مایع را تسهیل کرده است.

این افزایش صادرات به افغانستان به‌معنای رشد کلی صادرات روسیه نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر مسیر فروش پس از کاهش دسترسی این کشور به بازار اروپا است.

روسیه در سال‌های اخیر روابط خود را با افغانستان گسترش داده است و چند ماه پیش نخستین کشوری بود که حکومت این کشور را به رسمیت شناخت.

