تأمین پایدار آب تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری سواحل

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی در آیین آغاز عملیات اجرایی سامانه آب‌شیرین‌کن ۷۵۰۰ مترمکعبی دلوار شهرستان تنگستان اظهار کرد: تکمیل این پروژه با رعایت دقیق زمان‌بندی و ارتقای کمی و کیفی خدمات آب شرب و بهداشت از اولویت‌های وزارت نیرو محسوب می‌شود.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های تأمین آب در استان بوشهر افزود: هم‌اکنون ۱۰ سامانه آب‌شیرین‌کن در این استان فعال است و پنج سامانه دیگر نیز در دست ساخت قرار دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت تأمین آب پایدار در مناطق ساحلی به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

به گفته او پروژه آب‌شیرین‌کن دلوار نیز در همین چارچوب و با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای بلندمدت منطقه اجرا می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: پروژه آب‌شیرین‌کن دلوار به مناسبت ایام ماه رجب، به نام مبارک حضرت امام علی (ع) نام‌گذاری خواهد شد و با همدلی و همکاری مجموعه اجرایی، به‌عنوان هدیه‌ای ماندگار به مردم شریف شهرستان تنگستان تقدیم می‌شود.

امینی با اشاره به برنامه‌های مصوب در اسناد بالادستی کشور گفت: سیاست‌های وزارت نیرو و احکام قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تأکید ویژه‌ای بر توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و تأمین پایدار آب در نوار ساحلی دارد و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این رویکرد را با جدیت دنبال می‌کند.

امینی در تشریح پروژه‌های آب‌شیرین‌کن کشور اظهار کرد: پروژه‌های متعددی از محل خرید تضمینی و سایر منابع اعتباری در دستور کار قرار گرفته است که مجموع ظرفیت آن‌ها به بیش از ۱۶۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد که بخشی از این ظرفیت مربوط به پروژه‌های فعال و در حال احداث در استان بوشهر است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم‌چنین از توجه ویژه به مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت: در حوزه آبرسانی روستایی، بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت پایداری آب شرب روستاهای استان بوشهر اختصاص یافته است که این منابع برای کاهش تنش آبی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان هزینه خواهد شد.

امینی تأکید کرد: اجرای هم‌زمان پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و طرح‌های آبرسانی روستایی، رویکردی مکمل است که می‌تواند امنیت آبی استان بوشهر را در افق میان‌مدت و بلندمدت تضمین کند.

