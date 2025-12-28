افت شدید صادرات نفت قزاقستان
منابع بازار اعلام کردند صادرات نفت خام «سیپیسی بلند» قزاقستان در ماه دسامبر به پایینترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دو منبع بازار روز چهارشنبه هفته گذشته (سوم دی) اعلام کردند صادرات نفت خام «سیپیسی بلند» (CPC Blend) قزاقستان در ماه دسامبر به پایینترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته خواهد رسید، زیرا تعمیرات زیرساختهای بارگیری روسیه پس از حملههای پهپادی اوکراین با تأخیر روبهرو شده و شرایط نامساعد آبوهوایی نیز مشکلات را تشدید کرده است.
اوکراین در ماههای اخیر حملههای به زیرساختهای انرژی روسیه را افزایش داده و افزون بر صادرات روسیه، فروش نفت قزاقستان را نیز مختل کرده است.
منابع مطلع از برنامه بارگیری گفتند بارگیری نفت خام «سیپیسی بلند» از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در طرح اولیه به یک میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت.
طبق دادههای گروه مالی بورس اوراق و بهادار لندن (LSEG)، این رقم کمترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ است.
در ۲۹ نوامبر، پهپادهای اوکراینی به پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر (CPC) در نزدیکی بندر «نووروسیسک» روسیه در دریای سیاه حمله کردند، پس از این حمله تنها یکی از سه گوی شناور عملیاتی باقی ماند و تأخیرهای صادراتی طولانیتر شد.
شرایط نامساعد آبوهوایی نیز دشواری انجام تعمیرات و نگهداری لازم برای ازسرگیری صادرات را افزایش داده است.
پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر نقطه بارگیری نفت از میدانهای قزاقستان است که ازسوی شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی ازجمله شورون، اکسون موبیل، انی و شل اداره میشود.