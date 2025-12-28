به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس‌زاده در حاشیه نخستین همایش سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها که بر اساس مصوبه سال ۹۵ با فرمولی ترکیبی از قیمت‌های اروپایی و گاز داخلی تعیین شده بود، پس از جهش قیمت انرژی در اروپا به دلیل جنگ اوکراین، با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

وی افزود: بخش خصوصی درخواست بازنگری در این فرمول را مطرح کرده است. رئیس جمهور این موضوع را به وزارت نفت ارجاع داده‌اند و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در حال بررسی دقیق آن است. از آنجا که بخشی از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز از محل فروش گاز تأمین می‌شود، ابعاد مختلفی در حال بررسی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که سناریوهای نهایی طی ماه جاری مشخص و اعلام شود.

وی افزود: با وجود حساسیت موضوع، سود و زیان شرکت‌ها به‌دقت بررسی شده و مستندات لازم در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. امیدواریم با نهایی شدن سناریوها، شاهد تصمیم‌گیری سریع باشیم؛ سناریوهایی مانند کاهش سهم قیمت‌های مرجع اروپایی یا تغییر کلی مبنای فرمول در دستور کار قرار دارد.

عباس زاده در ادامه گفت: برنامه صادرات پتروشیمی در پایان ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیارد دلار است و امیدواریم محقق شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد ارز شرکت‌های پتروشیمی به چرخه اقتصادی بازگشته است، افزود: آن بخش اندکی هم که با تأخیر بازمی‌گردد، در چارچوب مهلت ۸۰ روزه و تحت نظارت شدید قرار دارد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته و امسال نیز وضع بازگشت ارز نسبت به پارسال بهتر بوده است.

معاون وزیر نفت به آخرین وضع ورود نخستین واحد PDH کشور اشاره کرد و گفت: طرح‌های PDH خوراک خود را از پروپان دریافت می‌کنند و برخی از آن‌ها به دلیل قرار گرفتن در زنجیره خود، سوددهی بهتری دارند.

وی با اشاره به توسعه زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی گفت: این موضوع از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه است و طرح‌های زنجیره ارزش پیشرفت خوبی داشته‌اند. با این حال برخی محصولات به‌عنوان نیمه‌خام شناسایی و مشمول عوارض شدند که تلاش شد این موضوع اصلاح شود. برای مثال اوره از فهرست محصولات نیمه‌خام خارج شد و عوارض برخی محصولات مانند پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌سی که درصد بالایی داشتند نیز با پیگیری کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره موضوع کامپاندها با اشاره به اینکه این موضوع در حوزه وزارت صمت قرار دارد و گلایه‌هایی از سوی صنایع پایین‌دستی مطرح شده است، ادامه داد: تفکیک وظایف وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب، ازجمله آیین‌نامه سال ۱۳۷۶، به‌طور شفاف مشخص شده و تسهیل‌گری در هر دو سمت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: مدیریت صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف توسعه صنایع پایین‌دستی فعال است و مطالعات امکان‌سنجی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی قرار می‌گیرد و متولی اصلی توسعه صنایع پایین‌دستی وزارت صمت است.

عباس‌زاده درباره اختلاف نرخ ارز بازار اول و دوم و تأثیر آن بر تولید و صادرات تصریح کرد: در بازار دوم ارز، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و مشوق‌هایی برای عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در این بازار با شرایطی در نظر گرفته شده است، شرکت‌های پتروشیمی که بیش از برنامه صادرات دارند، می‌توانند ارز مازاد خود را در بازار دوم عرضه کنند، همچنین ارز حاصل از محصولات تولیدی با سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری گازهای مشعل و برخی شرکت‌های زیان‌ده نیز مشمول این سیاست شده‌اند.

وی با اعلام اینکه سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است و باید دید برای سال آینده چه تصمیمی اتخاذ می‌شود، اما برای امسال همین موارد اجرایی می‌شود، ادامه داد: همچنین درخواست شده شرکت‌هایی که در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل صرفه‌جویی گاز بخش خانگی تولید دارند، بتوانند ارز خود را در بازار دوم عرضه کنند که احتمالاً قبول می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پروژه‌های پتروشیمی که در آستانه بهره‌برداری برای امسال هستند، گفت: از طرح‌های شاخص، پروژه الفین و واحد MEG پتروشیمی بوشهر و واحد پلی‌اتیلن و الفین پتروپالایش کنگان است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: از اول امسال تا پایان شهریور بیش از ۷۰ همت عرضه اعتباری از سوی پتروشیمی‌ها به صنایع پایین‌دستی انجام شده و امیدواریم این رقم تا پایان سال از پارسال فراتر برود؛ پارسال ۱۲۲ همت عرضه اعتباری انجام شد.

عباس زاده درباره وضع تأمین خوراک و محدودیت‌های گازی در زمستان امسال گفت: امسال به دلیل آغاز دیرتر سرما و ذخیره‌سازی مناسب سوخت مایع، محدودیت‌های گازی برای پتروشیمی‌ها دیرتر اعمال شد. هم‌اکنون برخی صنایع با محدودیت مواجه‌اند. این توقف‌ها به‌صورت نوبتی مدیریت می‌شود و نمی‌توان عدد مشخصی برای آن اعلام کرد، اما امیدواریم نسبت به پارسال محدودیت‌ها کمتر باشد.

