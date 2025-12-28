به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، حمایت از طرح‌های عمرانی و زیرساختی، به ویژه پروژه‌های زیست‌محیطی، از اولویت‌های این بانک است. این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی، تقویت تأسیسات زیرساختی و ایجاد منفعت عمومی انجام می‌شود.

تصفیه‌خانه فاضلاب رودهن و بومهن با ظرفیت تصفیه روزانه ۵۰ هزار مترمکعب، از طریق مدیریت شعب شرق تهران بانک صادرات ایران تأمین مالی شده است. بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر افزایش رضایتمندی ساکنان منطقه، سلامت عمومی را ارتقا داده و از بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی پیشگیری خواهد کرد.

کل هزینه این پروژه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است که بانک صادرات ایران با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال، سهم قابل توجهی در اجرای آن داشته است.

