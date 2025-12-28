خبرگزاری کار ایران
ارتقای سلامت ۳۰۸ هزار نفر با مشارکت بانک صادرات ایران در پروژه زیست‌محیطی

​بانک صادرات ایران با مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد ریالی در احداث تصفیه‌خانه فاضلاب رودهن و بومهن، نقش مؤثری در بهبود سلامت و کیفیت زندگی بیش از ۳۰۸ هزار نفر در این منطقه ایفاء کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، حمایت از طرح‌های عمرانی و زیرساختی، به ویژه پروژه‌های زیست‌محیطی، از اولویت‌های این بانک است. این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی، تقویت تأسیسات زیرساختی و ایجاد منفعت عمومی انجام می‌شود.

تصفیه‌خانه فاضلاب رودهن و بومهن با ظرفیت تصفیه روزانه ۵۰ هزار مترمکعب، از طریق مدیریت شعب شرق تهران بانک صادرات ایران تأمین مالی شده است. بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر افزایش رضایتمندی ساکنان منطقه، سلامت عمومی را ارتقا داده و از بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی پیشگیری خواهد کرد.

کل هزینه این پروژه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است که بانک صادرات ایران با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال، سهم قابل توجهی در اجرای آن داشته است.

