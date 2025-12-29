حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مسدود شدن حساب برخی از فعالان صنف طلا از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: نکته‌ای که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد این است که باید تمام معاملات وارد سامانه جامع تجارت شود و به همین ترتیب تمام طلافروشان هم تمام موجودی طلای خود را ثبت کنند تا مشخص شود که چه میزان طلا را به فروش می‌رسانند و چه میزان را خریداری می‌کنند تا به شفافیت در صنف طلافروشی برسیم.

وی ادامه داد: متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده‌است و طلافروشان با این ادعا که اگر این اطلاعات ثبت شود ممکن است امنیت ما به خطر بیفتد، اجرای این قانون را به تعویق انداختند اما آنچه که مسلم است به طور قطع این قانون را به اجرا می‌رسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: تمام این موجودی طلایِ طلافروشان باید ثبت شود و تمام گردش مالی طلا باید مشخص باشد و اگر این رویه شفاف نباشد، منشأ پولشویی خواهد بود و به این نحو که برای تسویه خرید مواد مخدر می‌توان طلا خرید و با طلا تسویه کرد.

صمصامی گفت: البته متاسفانه در حال حاضر در جابه جایی پول با ارقام بالا کاری با منشا آن ندارند و بحث پولشویی سست می‌شود، در تراکنش‌های بالا به این موضوع که منشا پول کجا بوده، توجهی نمی‌شود و این رفتار بسیار خطرناک است و در بحث طلافروشی هم و این وضعیت خطرناک‌تر است. موضوع این است که وقتی که حاکمیت، حاکمیت خود را از بین می‌برد صنف طلافروشی هم به قدرت دست پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید در برابر صنف طلا کوتاه بیاید، اظهار داشت: این موضوعات حاکمیتی است و وقتی حاکمیت در برابر این صنف کوتاه بیاید، آنها هم از این فرصت استفاده می‌کنند. وقتی متوسط مالیات یک طلافروش از مالیات یک کارمند دولت کمتر است نتیجه همین روند امروز خواهد بود و طبیعی است که صنف طلا هم از هر ابزاری استفاده کند تا اجازه ندهد شفافیتی در این کسب و کار ایجاد شود.

وی با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: فقط بانک مرکزی جزو حاکمیت نیست و نباید تمام این اقدامات را بر دوش بانک مرکزی بگذاریم و حاکمیت باید از بانک مرکزی دفاع کند نه اینکه بانک مرکزی را سپر قرار دهیم و پشت آن را برای رفع این ابهامات خالی کنیم.

انتهای پیام/