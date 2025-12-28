ثبت سفارش روغن خام و پالم آغاز شد
ثبت سفارش روغن خام و پالم از امروز برای تولید روغن خوراکی در کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل زمستان از فردا ۷ دی آغاز میشود.
ایران حدود ۹۵ درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی به واردات دانه روغن و روغن خام دارد به طوری که بخشی از این روغن از طریق روغن کشی دانههای روغنی در کارخانجات داخلی و بخشی نیز به صورت واردات روغن خام آماده وارد میشود.
پالم در روغنهای مایع مخصوص سرخ کردنیها استفاده شده تا مقاومت روغن را در مدت حرارت دهی بالا ببرد. پالم مقاوم در برابر حرارت بوده و مانع سوختن روغن در مدت طولانی حرارت برای سرخ کردن مواد غذایی میشود.