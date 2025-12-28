خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی خبر داد

تشکیل کارگروه اقتصادی اضطراری سرمایه گذاری

تشکیل کارگروه اقتصادی اضطراری سرمایه گذاری
کد خبر : 1733984
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس جمهور در امور همکاری های اقتصادی از تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی جهت سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با این کارگروه سرمایه گذاران بدون شرایط خاص می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معصومه آقاپور در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برای سرمایه گذاری باید مثلث امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد در کشور شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه همه موارد باید با استراتژی و ابزار مناسب طراحی شود تا به اهداف برسیم، گفت: در حوزه امنیت تلاش های بین المللی صورت می گیرد اما شرایطی به ما تحمیل شده؛ ولی ما مرد عمل هستیم و می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم.

معاون رییس جمهور در امور همکاری های اقتصادی از تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی جهت سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با این کارگروه سرمایه گذاران بدون شرایط خاص می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: به استانداران ابلاغ کردیم که برای سرمایه گذاران بخصوص در حوزه پتروشیمی پرونده مجوز بی نام صادر شود و زنان مراجعه سرمایه گذار در کمترین زمان منتقل شود.

 

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا