معاون رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی خبر داد
تشکیل کارگروه اقتصادی اضطراری سرمایه گذاری
معاون رییس جمهور در امور همکاری های اقتصادی از تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی جهت سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با این کارگروه سرمایه گذاران بدون شرایط خاص می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معصومه آقاپور در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برای سرمایه گذاری باید مثلث امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد در کشور شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه همه موارد باید با استراتژی و ابزار مناسب طراحی شود تا به اهداف برسیم، گفت: در حوزه امنیت تلاش های بین المللی صورت می گیرد اما شرایطی به ما تحمیل شده؛ ولی ما مرد عمل هستیم و می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم.
وی تاکید کرد: به استانداران ابلاغ کردیم که برای سرمایه گذاران بخصوص در حوزه پتروشیمی پرونده مجوز بی نام صادر شود و زنان مراجعه سرمایه گذار در کمترین زمان منتقل شود.