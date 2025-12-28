تشکیل کارگروه اقتصادی اضطراری سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معصومه آقاپور در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برای سرمایه گذاری باید مثلث امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد در کشور شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه همه موارد باید با استراتژی و ابزار مناسب طراحی شود تا به اهداف برسیم، گفت: در حوزه امنیت تلاش های بین المللی صورت می گیرد اما شرایطی به ما تحمیل شده؛ ولی ما مرد عمل هستیم و می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم.

معاون رییس جمهور در امور همکاری های اقتصادی از تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی جهت سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با این کارگروه سرمایه گذاران بدون شرایط خاص می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: به استانداران ابلاغ کردیم که برای سرمایه گذاران بخصوص در حوزه پتروشیمی پرونده مجوز بی نام صادر شود و زنان مراجعه سرمایه گذار در کمترین زمان منتقل شود.

