به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معصومه آقاپور در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برای سرمایه گذاری باید مثلث امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد در کشور شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه همه موارد باید با استراتژی و ابزار مناسب طراحی شود تا به اهداف برسیم، گفت: در حوزه امنیت تلاش های بین المللی صورت می گیرد اما شرایطی به ما تحمیل شده؛ ولی ما مرد عمل هستیم و می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری های اقتصادی از تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی جهت سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با این کارگروه سرمایه گذاران بدون شرایط خاص می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: به استانداران ابلاغ کردیم که برای سرمایه گذاران بخصوص در حوزه پتروشیمی پرونده مجوز بی نام صادر شود و زنان مراجعه سرمایه گذار در کمترین زمان منتقل شود.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی با تأکید بر نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اعلام کرد: با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی و بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد ارزی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت پتروشیمی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های ثروت‌آفرینی و رشد اقتصادی ایران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی از خام فروشی جلوگیری کرده است و می‌تواند درآمدهای خوبی را برای کشور ایجاد و مسیر ثروت‌آفرینی برای کشور فراهم کند، گفت: هم‌اکنون حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از صنعت پتروشیمی تأمین می‌شود، از این رو باید جزو اولویت‌های پروژه‌های پیشران کشور باشد. بدون‌شک این صنعت یکی از ۳ صنعت پیشران است که مورد توجه خاص دولت چهاردهم قرار دارد.

مشاور رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خرد ارزی برای راه‌اندازی پروژه‌های ارزی، تصریح کرد: به شرکت‌های پتروشیمی توصیه می‌کنیم از ظرفیت جوانان بااستعداد و شرکت‌های دانش‌بنیان به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند. ایجاد ارتباط نزدیک میان صنعت پتروشیمی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این رویکرد مثبت باشد.

وی بیان کرد: با تمهیدات وزارت نفت اتفاق‌های خوبی در صنعت پتروشیمی رقم خواهد خورد.

