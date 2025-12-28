علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سؤالی "مبنی بر اینکه گفته می‌شود جوجه‌ریزی کاهش یافته و ما در ماه‌های آینده و شب عید با بحران کمبود مرغ مواجه خواهیم بود، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ " گفت: ما در ماه‌های اخیر در کشتارگاه‌هایمان کاهش کشتار مرغ نداشتیم که هیچ، افزایش هم داشتیم.

تغییری در جوجه‌ریزی نداشتیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی به آمار جوجه‌ریزی هم اشاره کرد و گفت: در ماه‌های مختلف میزان جوجه‌ریزی در کشور مشخص است و هیچ ماهی در ماه‌های گذشته و حتی آذرماه که از آن عبور کردیم، کمتر از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نداشتیم.

رفیعی‌پور با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی در میزان جوجه‌ریزی در ماه‌های آذر با آبان و مهر نبوده است، گفت: در همه این ماه‌ها به یک میزان جوجه‌ریزی شده و کشتار هم به همان نسبت در حال انجام است و تفاوتی نکرده است.

مرجع اعلام کشتار مرغ سازمان دامپزشکی است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه آمار کشتار مرغ را این سازمان اعلام می‌کند، گفت: میزان کشتار مرغ را قطعا باید از سازمان دامپزشکی بگیرید. کشتار مرغ در آذرماه در استان تهران نه تنها هیچ تفاوتی با ماه‌های قبل نداشته، بلکه گاهاً از مدت مشابه سال قبل بیشتر هم بوده است.

رفیعی‌پور با اشاره به رکورد جوجه‌ریزی در کشور، گفت: ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی یک رکورد محسوب می‌شود. این میزان جوجه‌ریزی در حال انجام است.

ارسال مرغ استان‌های معین به تهران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به میزان ورود مرغ به تهران، گفت: علاوه بر مرغ کشتاری که نیاز استان تهران را تامین می‌کند، مرغ مازاد استان‌های معین نیز وارد تهران می‌شود که آمار آن در آذرماه با ماه‌های قبل تفاوتی نکرده است.

رفیعی‌پور در مورد استان‌های معین، گفت: سه استان شمالی و سایر استان‌های اطراف تهران، مازاد مرغ کشتاری را به تهران ارسال می‌کنند.

کمبود نهاده‌های دامی را نمی‌توان رد کرد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به مشکل کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته، گفت: کسی مشکل تامین نهاده‌های دامی را رد نمی‌کند، اما مرغداران با توجه به پیش‌بینی خود برای ذخیره نهاده توانستند تولید را حفظ کنند و تولید به خوبی انجام شده است.

رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: مقایسه آمار جوجه‌ریزی و کشتار مرغ نشان می‌دهد که میزان تولید مرغ از نظر تعداد به همان میزانی که سال‌های قبل و ماه‌های قبل بوده، انجام شده است.

