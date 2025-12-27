پخش زنده پرتاب سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات
همزمان با پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» به مدار نزدیک زمین، رویداد پخش زنده این مأموریت فضایی با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر»، فردا (یکشنبه ۷ دیماه)، با استفاده از ماهوارهبر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب میشوند؛ مأموریتی که در چارچوب برنامه توسعه کاربردهای فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف تقویت خدمات سنجش از دور و توسعه کاربردهای دادهمحور اجرا خواهد شد.
در همین راستا، رویداد پخش زنده این مأموریت فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت نخبگان دانشگاهی، دانشآموزی و نمایندگان مراکز علمی و تخصصی برگزار میشود. این رویداد با تمرکز بر تبیین دستاوردهای صنعت فضایی کشور، زمینهساز تقویت امید و انگیزه در میان نسل جوان و آیندهساز ایران خواهد بود.
این پرتاب که در مدار نزدیک زمین و در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری انجام میشود، یکی از مهمترین رویدادهای فضایی کشور در سال جاری به شمار میرود و امکان بهرهبرداری همزمان از چند ماهواره بومی را در حوزههای متنوع خدماتی، زیرساختی و مدیریتی فراهم میکند.
پایا؛ ماهواره سنجش از دور با دقت تصویربرداری بالا
به گزارش سازمان فضایی ایران، ماهواره «پایا» که با نام «طلوع ۳» نیز شناخته میشود، با مشارکت صنایع الکترونیک ایران طراحی و ساخته شده که در رده ماهوارههای سنجش از دور قرار دارد و با وزنی در حدود ۱۵۰ کیلوگرم، از جمله پیشرفتهترین ماهوارههای تصویربرداری ساخت داخل محسوب میشود. این ماهواره قابلیت تصویربرداری با دقت حدود ۵ متر در حالت تکطیفی و ۱۰ متر در حالت رنگی را دارد و برای کاربردهایی همچون مدیریت منابع آب، کشاورزی، پایش محیطزیست، نقشهبرداری و رصد مخاطرات طبیعی طراحی شده است.
ظفر ۲؛ نسل جدید ماهواره دانشگاهی با مأموریتهای ارتقایافته
ماهواره «ظفر ۲» نسخه تکاملیافته ماهواره ظفر است که با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده و در کلاس وزنی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۵ کیلوگرم قرار دارد. این ماهواره با بهرهگیری از زیرسامانهها و محمولههای ارتقایافته، مأموریتهایی در حوزه سنجش از دور و جمعآوری دادههای کاربردی برای پایش منابع طبیعی و مدیریت سرزمین را دنبال میکند.
کوثر ارتقایافته؛ تمرکز بر دادههای کشاورزی و اینترنت اشیا
نسخه دوم ماهواره «کوثر» بهعنوان ادامه نسلهای پیشین این خانواده ماهوارهای، با هدف جمعآوری دادههای عملیاتی، پایش اراضی کشاورزی و پشتیبانی از کاربردهای مرتبط با اینترنت اشیا توسعه یافته است. این ماهواره نقش مکملی در منظومه ماهوارههای دادهمحور کشور ایفا میکند.
گامی در مسیر توسعه کاربردهای فضایی کشور
پرتاب همزمان این سه ماهواره بومی، نشاندهنده حرکت هدفمند برنامه فضایی کشور به سمت توسعه کاربردهای عملی فناوری فضایی در حوزههای اقتصادی، زیستمحیطی و مدیریتی است. دادههای حاصل از این مأموریتها میتواند به بهبود فرآیند تصمیمسازی، افزایش دقت پایش و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف کمک کند. پس از استقرار ماهوارهها در مدار و آغاز بهرهبرداری عملیاتی، اطلاعات تکمیلی درباره عملکرد و نتایج این مأموریتها اعلام خواهد شد.