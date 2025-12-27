توزیع ۷۰ هزار تن برنج و ۲۲۰ هزار تن روغن در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد با اشاره به وضعیت توزیع برنج اظهار کرد: ظرف ۲۰ روز گذشته در مجموع ۷۰ هزار تن برنج در کشور توزیع و یا در حال توزیع است که ۵۰ هزار تن آن به استان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: هرچند میزان جذب برنج در برخی استان‌ها کمتر از انتظار بوده است، اما قیمت برنج وارداتی عرضه‌ شده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر این میزان، ۱۰ هزار تن برنج به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۵ هزار تن به اتحادیه‌ها و بخشی نیز به نهادها و سازمان‌های عمومی اختصاص داده شده و در حال توزیع است و همزمان از ذخایر راهبردی نیز برای تنظیم بازار استفاده کردیم.

وی اذعان داشت: بخش خصوصی خود نیز اقدام به واردات برنج کرده و محموله‌ها در گمرکات کشور موجود است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره توزیع روغن نیز خاطرنشان کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، ۲۲۰ هزار تن روغن در کشور توزیع شده و بازار روغن قابل مدیریت و کنترل است.

وی افزود: علاوه بر توزیع ۲۲۰ هزار تن روغن، به طور همزمان فرآیند ورود محموله‌های جدید روغن نیز در حال انجام است.

راد درباره تامین شکر نیز گفت: حدود ۹۰ درصد شکر مصرفی کشور، تولید داخل بوده و در حال حاضر تنها سه کشتی حامل شکر در مسیر واردات قرار دارد.

وی ادامه داد: با هماهنگی، برنامه‌ریزی و استفاده درست از ظرفیت‌های داخلی و وارداتی، مسایل مربوط به تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور قابل حل است و مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

انتهای پیام/