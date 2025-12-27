افزایش توان تولید آب در میبد/فشار و کیفیت آب عادلانه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید دشتی در حاشیه بازدید خبرنگاران اعزامی از پروژه آبرسانی شهرستان میبد و بفروئیه و ۷ روستای بخش مرکزی اظهار داشت: پروژه آبرسانی در مهر ماه ۱۴۰۱ با اعتبار بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان آغاز شد و طی ۲سال به سرانجام رسید، اکنون ۶ ماه است ۹۰ درصد پروژه تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

وی پروژه مخزن ذخیره میبد را شامل احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی عنوان کرد که جایگزین یک مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی قبلی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد با بیان اینکه بالغ بر ۱۹ کیلومتر خط جمع‌آوری و انتقال آب با قطرهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ است، تصریح کرد: همزمان خط انتقال برق و تجهیز ۷ حلقه چاه و حفر یک حلقه چاه جدید و همچنین احداث حوضچه‌های مرتبط با پروژه نیز در حال اجرا است، در کنار این پروژه؛ پروژه جانبی دیگر نیز در شهر ایجاد شد و موفق شدیم در سه بازه زمانی ۱۰۰۰ متر خط انتقال شهر را که گلوگاهی برای تامین فشار نقاط پایینی شبکه بوده اصلاح کنیم.

وی با اشاره به تعریف سه هدف از اجرای پروژه توضیح داد: اولین هدف پروژه افزایش توان تولید آب بوده است اکنون با حفر ۸ حلقه چاه جدید و با وارد مدار شدن آنها ۱۷۰ لیتر بر ثنابه به توان تولید شهر میبد اضافه شد که در مواقع پیک مصرف و زمانی خط آب انتقالی قطع می‌شود در تامین آب مردم به ما کمک می‌کند.

دشتی توزیع عادلانه فشار و همچنین عدالت در کیفیت آب در تمام نقاط شهر را دو هدف دیگر پروژه برشمرد.

وی بیان کرد: قبلا ای‌سی آب در نقاط مختلف شهر ۵۰ تا ۶۰ درصد اختلاف داشت اکنون با از مدار خارج شدن چاه‌های قدیمی میزان ای‌سی آب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میکروموس کم می‌شود و اگر از نقاط مختلف شهر نمونه‌برداری شود اختلااف در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد خواهد بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد تعداد مشترکان آب در کل شهرستان میبد را ۵۸ هزار اشتراک اعلام کرد و گفت: پروژه یاد شده داریم ۹۰ تا ۹۲ درصد مشرکان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انتهای پیام/