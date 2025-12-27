خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش توان تولید آب در میبد/فشار و کیفیت آب عادلانه شد

افزایش توان تولید آب در میبد/فشار و کیفیت آب عادلانه شد
کد خبر : 1733628
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد از افزایش توان تولید و کیفیت آب در شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید دشتی در حاشیه بازدید خبرنگاران اعزامی از پروژه آبرسانی شهرستان میبد و بفروئیه و ۷ روستای بخش مرکزی اظهار داشت: پروژه آبرسانی در مهر ماه ۱۴۰۱ با اعتبار بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان آغاز شد و طی ۲سال به سرانجام رسید، اکنون ۶ ماه است ۹۰ درصد پروژه تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

وی پروژه مخزن ذخیره میبد را شامل احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی عنوان کرد که جایگزین یک مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی قبلی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد با بیان اینکه بالغ بر ۱۹ کیلومتر خط جمع‌آوری و انتقال آب با قطرهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ است، تصریح کرد: همزمان خط انتقال برق و تجهیز ۷ حلقه چاه و حفر یک حلقه چاه جدید و همچنین احداث حوضچه‌های مرتبط با پروژه  نیز در حال  اجرا است، در کنار این پروژه؛ پروژه جانبی دیگر نیز در شهر ایجاد شد و موفق شدیم در سه بازه زمانی ۱۰۰۰ متر خط انتقال شهر را که گلوگاهی برای تامین فشار نقاط پایینی شبکه بوده اصلاح کنیم.

وی با اشاره به تعریف سه هدف از اجرای پروژه توضیح داد: اولین هدف پروژه افزایش توان تولید آب بوده است اکنون با حفر ۸ حلقه چاه جدید و با وارد مدار شدن آنها ۱۷۰ لیتر بر ثنابه به توان تولید شهر میبد اضافه شد که در مواقع پیک مصرف و زمانی خط آب انتقالی قطع می‌شود در تامین آب مردم به ما کمک می‌کند.

دشتی توزیع عادلانه فشار و همچنین عدالت در کیفیت آب در تمام نقاط شهر را دو هدف دیگر پروژه برشمرد.

 وی بیان کرد: قبلا ای‌سی آب در نقاط مختلف شهر ۵۰ تا ۶۰ درصد اختلاف داشت اکنون با از مدار خارج شدن چاه‌های قدیمی  میزان ای‌سی آب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میکروموس کم می‌شود و اگر از نقاط مختلف شهر نمونه‌برداری شود اختلااف در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد خواهد بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد تعداد مشترکان آب در کل شهرستان میبد را ۵۸ هزار اشتراک اعلام کرد و گفت: پروژه یاد شده داریم  ۹۰ تا ۹۲ درصد مشرکان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا