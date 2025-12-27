بانک صادرات ایران؛ پیشگام در تعامل با مشتریان با ثبت «عملکرد خوب» در فواد 128
بانک صادرات ایران در تازهترین ارزیابی سامانه فوریتهای اداری (فواد128) به عنوان نمونه در تعامل با مشتریان شناخته شد و توانست رتبه «عملکرد خوب» را کسب کند.
این ارزیابی در سه استان کشور توسط مرکز بازرسی و نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری کشور انجام شد و شاخصهایی مانند آمادگی تجهیزات و سامانههای اداری، رعایت احترام و عدالت، اطلاعرسانی شفاف و بهموقع، عدم موکول کردن خدمت به زمان بعد، آگاهیبخشی مناسب درباره قوانین و مراحل فرآیندها، استمرار ارائه خدمات و رعایت زمان قانونی شروع و پایان خدمت را شامل میشود.
گفتنی است نظرات، انتقادات، پیشنهادها و شکایات مشتریان و مخاطبان بانک صادرات ایران از طریق سامانه «فواد ۱۲۸» در کوتاهترین زمان ممکن دریافت، ثبت و بررسی شده و با پاسخگویی مناسب همراه میشود.
با راهاندازی سامانه «فواد ۱۲۸» در بانک صادرات ایران و فراهم شدن امکان ارتباط مستقیم مشتریان برای طرح مسائل و دغدغههای مرتبط با خدمات بانکی، فرآیند رسیدگی به درخواستها با سرعت، دقت و انسجام بیشتری انجام میشود. تقویت و تجهیز اداره کل رسیدگی به شکایات در بانک صادرات ایران، نقش مؤثری در تسریع پیگیری مطالبات و افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا کرده است.
مشتریان و مخاطبان محترم بانک میتوانند برای ارتباط مستقیم با شماره تلفن 128 تماس گرفته یا به سایت www.foad128.ir مراجعه کنند.