بانک صادرات ایران؛ پیشگام در تعامل با مشتریان با ثبت «عملکرد خوب» در فواد 128

این ارزیابی در سه استان کشور توسط مرکز بازرسی و نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری کشور انجام شد و شاخص‌هایی مانند آمادگی تجهیزات و سامانه‌های اداری، رعایت احترام و عدالت، اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، عدم موکول کردن خدمت به زمان بعد، آگاهی‌بخشی مناسب درباره قوانین و مراحل فرآیندها، استمرار ارائه خدمات و رعایت زمان قانونی شروع و پایان خدمت را شامل می‌شود.

گفتنی است نظرات، انتقادات، پیشنهادها و شکایات مشتریان و مخاطبان بانک صادرات ایران از طریق سامانه «فواد ۱۲۸» در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت، ثبت و بررسی شده و با پاسخگویی مناسب همراه می‌شود.

با راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» در بانک صادرات ایران و فراهم شدن امکان ارتباط مستقیم مشتریان برای طرح مسائل و دغدغه‌های مرتبط با خدمات بانکی، فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت، دقت و انسجام بیشتری انجام می‌شود. تقویت و تجهیز اداره کل رسیدگی به شکایات در بانک صادرات ایران، نقش مؤثری در تسریع پیگیری مطالبات و افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا کرده است.

مشتریان و مخاطبان محترم بانک می‌توانند برای ارتباط مستقیم با شماره تلفن 128 تماس گرفته یا به سایت www.foad128.ir مراجعه کنند.