به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، داوود مخلصی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه مخازن ذخیره اردکان اظهار داشت: مجموعه سایت مخازن شهر اردکان شامل آب شور، آب انتقالی و منابع زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۵ هزار اشتراک در اردکان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه شهر اردکان در انتهای دشت قرار دارد منابع زیرزمینی شهر پایین‌ترین کیفیت را میان شهر‌های استان دارند یعنی اردکان از نظر کمی و کیفی در فقر منابع زیرزمینی قرار دارد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد کل مخازن ذخیره آب شهرستان اردکان را ۶ مخزن اعلام کرد و گفت: هفتیم مخزن نیز در دست تکمیل است اما باتوجه به افزایش جمعیت باید مخزن جدید ساخته شود.

وی با بیان اینکه هیچ آبی به صنایع نمی‌دهیم، افزود: صنایع آب مورد نیاز خود را از خلیج فارس تامین می‌کنند، ما نیز دو انشعاب بعنوان خط پدافندی و زمانی که خط انتقالی دچار قطعی می‌شود، ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه از خطی که چادرملو از خلیج فارس اجرا کرده استفاده می‌کنیم، در تابستان امسال نیز ۱۰ تا ۲۰ لیتر بر ثانیه از این خط استفاده کردیم.

مخلصی میزان مصرف آب اردکان را در زمان پیک ۴۵۰ لیتر بر ثانیه اعلام کرد و گفت: این مییزان آب مورد نیاز از از چاه و آب انتقالی تامین می‌شود.

وی یادآور شد: آب صنایع شهرستان از جمله گندوله‌سازی چادرملو از پساب که میزان آن ۲۵۰ لیتر است، تامین می‌شود و باتوجه به اینکه آب خلیج فارس برای صنایع منتقل شده، استفاده از چاه‌های شرب محدود شده بعبارت دیگر طبق قانون برنامه هفتم صنایع اجبار دارند که از پساب و آب نامتعارف استفاده کنند.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد درباره کیفیت آب این شهرستان توضیح داد: با اختلاط با آب انتقالی و زیرزمینی قابل شرب است، در تابستان چاه‌های بیشتری در مدار است و گاها نیز مجبور می‌شویم از چاهای استیجاری که کاربری کشاورزی و صنایع داشته اما شرایط کیفی لازم جهت شرب را دارند؛ استفاده کنیم، در کل کاملا استاندارد ۱۰۵۳ را در حوزه کیفیت پاس کرده‌ایم.

