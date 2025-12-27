به گزارش ایلنا، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در آبان‌ماه ۱۴۰۴ موفق شد ضمن تداوم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عملکرد خود در حوزه تولید صنعتی و کشاورزی را تثبیت کند و سهم مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد. این روند نشان می‌دهد که ارس، با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت پایدار، همچنان یکی از مناطق پیشرو و اثرگذار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و توانست آبان ماه را به ماهی نسبتاً موفق و تاثیرگذار در مسیر تحقق اهداف سال تبدیل کند.

تداوم جریان تحقق سرمایه در سرمایه‌گذاری داخلی

در آبان‌ماه ۱۴۰۴، میزان سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته ارس به ۵۹٬۰۰۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به مهرماه که رقمی به ارزش ۲۴,۵۹۱ میلیارد ریال بود رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش نشان می‌دهد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در ارس صرفاً جنبه مجوزی نداشته و روند واقعی تخصیص منابع و آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها با جدیت دنبال شده است.

همچنین، در همین ماه، ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری داخلی مجوز دریافت کرده‌اند که ارزش ریالی آنها ۷۵٬۰۴۹ میلیارد ریال بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که منطقه آزاد ارس نه تنها بر اجرای طرح‌های موجود تمرکز دارد، بلکه جذب طرح‌های جدید را نیز به طور مستمر ادامه می‌دهد.

با در نظر گرفتن کل هشت ماهه سال، جمع سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته به ۶۳۰,۱۴۷ میلیارد ریال و مجموع تعداد مجوزهای صادرشده برای طرح‌های داخلی به ۵۹ فقره رسیده است که سهم آبان ماه در این عملکرد تجمعی، نقش معناداری در تقویت جریان سرمایه و توسعه اقتصادی منطقه ایفاء می‌کند.

به گواه آمار، روند همزمان صدور مجوزهای جدید و تحقق سرمایه‌گذاری، نشانه‌ای از پایداری اقتصاد منطقه و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی است و زمینه مناسبی برای توسعه مستمر تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

استمرار در مسیر رشد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی

در آبان‌ماه ۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌ یافته در منطقه آزاد ارس ثبت شده است و این میزان در مهرماه ۹ میلیون دلار بوده است. این میزان نشان می‌دهد که با وجود نوسانات ماهانه، روند ورود سرمایه خارجی همچنان ادامه دارد و تمرکز بر اجرای پروژه‌های پیشین و آغاز فعالیت‌های جدید با جدیت دنبال می‌شود.

همچنین، در آبان ماه، یک طرح سرمایه‌گذاری خارجی مجوز دریافت کرده است و ارزش مجوز صادره آن ۲۴.۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مهر ماه که دو مجوز به ارزش ۲.۰ میلیون دلار صادر شده است. این اقدام بیانگر توجه منطقه به جذب سرمایه‌های خارجی با هدف توسعه صنعتی و تجاری است.

جمعاً از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان ماه، ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ارزش ۱۴۸ میلیون دلار مجوز دریافت کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد منطقه آزاد ارس، با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های هدفمند، توانسته جایگاه خود را به‌ عنوان یکی از مقاصد معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حفظ کند.

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، تداوم صدور مجوزهای جدید و تحقق سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های منطقه آزاد ارس است و آینده روشنی برای توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی منطقه پیش‌بینی می‌کند.

پیشرفت در بهره‌برداری مجوزهای صادر شده

صدور پروانه‌های بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها یکی از شاخص‌های مهم کارآمدی منطقه آزاد ارس است. در آبان‌ماه، یک فقره پروانه بهره‌برداری طرح سرمایه‌گذاری داخلی صادر شد و ارزش ریالی پروانه‌ها به ۱۸٬۱۳۲ میلیارد ریال رسید. این اقدام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها فراتر از مرحله اداری، وارد فاز عملیاتی و تولیدی شده‌اند.

جمع ارزش پروانه‌های بهره‌برداری داخلی از ابتدای سال تاکنون ۴۶٬۱۵۰ میلیارد ریال بوده که سهم آبان از این عملکرد، نقش محوری در تثبیت جریان اقتصادی و تحقق اهداف سرمایه‌گذاری منطقه ایفاء کرده است. این روند، امنیت اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و زیرساخت‌های لازم برای تولید پایدار را آماده می‌سازد.

افزایش ظرفیت در تولیدات صنعتی و کشاورزی

تولید صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس نیز در آبان‌ ماه با رشد قابل‌توجهی نسبت به مهرماه همراه بوده است. ارزش تولیدات صنعتی و معدنی در آبان به ۳۱٬۴۱۹ میلیارد ریال بود که فاصله چندانی با مهرماه که ۳۲٬۹۴۹ میلیارد ریال ثبت شده بود ندارد. این تداوم نشان‌دهنده موفقیت در فعالیت واحدهای صنعتی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی است.

در حوزه کشاورزی نیز ارزش تولیدات آبان ۲۰٬۴۹۵ میلیارد ریال بوده است که بیانگر عملکرد مطلوب بخش کشاورزی و توانایی منطقه در حفظ و توسعه تولیدات غیرصنعتی است. مجموع ارزش تولیدات صنعتی و کشاورزی هشت ماهه ۱۴۰۴ بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد ریال گزارش شده (۱۹۶,۸۶۱ میلیارد ریال در بخش صنعتی و ۱۳۹,۷۸۷ میلیارد ریال در بخش کشاورزی) و این موضوع، اهمیت منطقه آزاد ارس در زنجیره تولید کشور را بیش از پیش برجسته می‌کند.

نقش پررنگ ارس در تجارت بین‌المللی

ارزش صادرات کالا و خدمات منطقه آزاد ارس در آبان‌ماه به ترتیب ۲۸.۲ و ۱۹ میلیون دلار گزارش شده است. در حوزه صادرات کالا در مهرماه ۵ میلیون دلار بوده که افزایش قابل توجهی را شاهد بودیم، اگرچه در حوزه خدمات نسبت به مهرماه که ۲۹ میلیون دلار بوده کاهش جزئی داشته، اما بررسی عملکرد هشت ماهه نشان می‌دهد مجموع صادرات ۱۲۶ میلیون دلار در بخش کالا و ۲۱۵ میلیون دلار در بخش خدمات بوده است که عملکرد قابل توجهی محسوب می‌شود.

این آمار بیانگر تداوم نقش منطقه آزاد ارس در زنجیره صادرات غیرنفتی کشور و توانایی آن در تامین بازارهای خارجی است.

نقش منطقه آزاد ارس در تجارت خارجی و تسهیل صادرات غیرنفتی

صادرات کالا و خدمات تولیدی سرزمین اصلی از مسیر منطقه آزاد ارس در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مهرماه که ۲۱ میلیون دلار بود، کاهش جزئی داشته است. این رقم نشان می‌دهد که با وجود تغییرات فصلی و نوسانات بازار، منطقه همچنان مسیر مطمئنی برای صادرات کالاهای تولیدی کشور فراهم می‌کند. جمع کل صادرات کالا و خدمات تولیدی از ابتدای سال تاکنون ۱۵۴ میلیون دلار بوده است که اهمیت منطقه را در زنجیره صادرات غیرنفتی کشور تأکید می‌کند.

در بخش صادرات مجدد منطقه، آمارها حاکی از آن است که در آبان، ۳.۰ میلیون دلار صادرات مجدد انجام شده است، در حالی که مهرماه ۲.۰ میلیون دلار ثبت شده بود. این رشد نشان می‌دهد فعالیت‌های صادرات مجدد منطقه همچنان پویایی مناسبی دارد و نقش موثری در تسهیل تجارت بین‌المللی و جریان کالاهای عبوری ایفاء می‌کند. جمع کل صادرات مجدد در هشت ماهه سال ۱۶ میلیون دلار بوده است.

طبق آمار، تداوم هر دو نوع صادرات، یعنی صادرات کالا و خدمات تولیدی و صادرات مجدد، نشانگر اهمیت ارس به‌عنوان هاب تجاری و منطقه‌ای است که هم تولید ملی و هم تجارت بین‌المللی را به‌صورت همزمان پشتیبانی می‌کند.

مدیریت هدفمند منابع در بخش واردات

عملکرد واردات منطقه آزاد ارس در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این منطقه همچنان کنترل‌شده و هدفمند عمل می‌کند و تمرکز اصلی بر پشتیبانی از تولید و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

واردات تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی در آبان به ۲.۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مهرماه که ۹.۲ میلیون دلار بود کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش به معنای پایان برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش موقت نیاز به واردات تجهیزات جدید است. جمع کل هشت ماهه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات ۲۱ میلیون دلار بوده است.

همچنین واردات مواد اولیه در آبان ۲.۵ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مهرماه با ۲.۲ میلیون دلار رشد ملایمی داشته است. این افزایش نشان می‌دهد که بخش تولیدی منطقه همچنان برای حفظ روند تولید و تکمیل زنجیره تأمین خود، به واردات مواد اولیه نیاز دارد. جمع کل واردات مواد اولیه در هشت ماهه ۱۱ میلیون دلار بوده است.

در بخش واردات کالاهای مصرفی منطقه نیز در آبان ماه به ۵ میلیون دلار رسید که نسبت به مهرماه با ۴.۲ میلیون دلار افزایش کمی داشته و مجموع هشت ماهه ۱۶ میلیون دلار گزارش شده است. این ارقام بیانگر مدیریت مناسب واردات مصرفی است تا نیازهای ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه تامین شود.

در بخش واردات کالاهای مسافری هم عدد در آبان ماه به ۵.۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مهرماه با ۱۰ میلیون دلار کاهش قابل توجهی داشته است. جمع کل واردات مسافری در هشت ماهه سال ۶۱ میلیون دلار بوده است و این کاهش ماهانه بیشتر به نوسانات فصلی و کاهش سفرها نسبت داده می‌شود.

در بخش خودرو، آمارها نشان می‌دهد ۱۱.۰ میلیون دلار خودرو در آبان شماره‌گذاری و از محدوده گمرکی ترخیص شده است که نسبت به مهرماه با ۷.۰ میلیون دلار رشد داشته است. جمع کل خودروهای ترخیص‌ شده در هشت ماهه سال ۴۰ میلیون دلار گزارش شده است.

به گواه آمار، این ساختار واردات، ترکیبی از تأمین مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای مصرفی و خودرو است که ضمن کنترل بازار و مدیریت منابع، از توسعه تولید و رشد اقتصادی منطقه پشتیبانی می‌کند و ثبات اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه حفظ می‌کند.

بررسی کلی

تحلیل عملکرد منطقه آزاد ارس در آبان ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این منطقه توانسته است ثبات اقتصادی خود را حفظ و بخش‌های حیاتی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را با موفقیت مدیریت کند. سهم آبان در عملکرد تجمعی هشت ماهه، به ویژه در حوزه تولید و تحقق سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده حرکت پایدار و قابل اعتماد اقتصاد منطقه است.

با ادامه این روند، ارس می‌تواند نقش پیشرو و اثرگذار خود در اقتصاد کشور را تقویت کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بیش از پیش جلب کند، روندی که برای توسعه پایدار و تقویت زنجیره تولید ملی اهمیت کلیدی دارد.

