ایلنا گزارش میدهد؛
رشد بیش از ۱۳۰ درصدی اعتبار کریدورهای شریانی در بودجه ١۴٠۵
در لایحه بودجه سال آینده رشد بیش از ۱۳۰ درصدی اعتبار کریدورهای شریانی جادهای دیده میشود که میتواند در تقویت ترانزیت و اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و خارجی موثر باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حوزه حمل ونقل به عنوان پیشران رشد اقتصادی، ارتقای عدالت منطقهای و افزایش ایمنی تردد، مورد توجه قرار گرفته و در این لایحه رشد بیش از ۱۳۰ درصدی اعتبار کریدورهای شریانی جادهای دیده میشود که میتواند در تقویت ترانزیت و اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و خارجی موثر باشد.
همچنین در بخش ایمنی و نگهداری که به طور مستقیم با حفظ جان و سرمایه مردم مرتبط است، اعتبارات نگهداری راههای کشور و حذف نقاط حادثه خیز رشد بیش از ۹۰ درصدی از طریق بیش بینی منابع پایدار جدید تقویت شده است و قطعا این میزان افزایش بودجه در کاهش سوانح جادهای میتواند اثرگذار باشد.
همچنین در بحث نگهداری بهینه شبکه راههای کشور ییش بینی در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده که اعتبارات نسبت به بودجه امسال رشد ۵۰ درصدی داشته باشد.
از سوی دیگر در بخش بهسازی، نگهداری و رفع گلوگاههای ظرفیتی خطوط ریلی رشد ۴۴ درصدی را پیش بینی کردهایم تا این بخش بتواند در تحقق برنامه هفتم شتاب بیشتری داشته باشد.
همچنین در بخش ظرفیتهای بخش غیر دولتی، سهمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای طرحهای مشارکتی حمل ونقل از جمله آزادراه و راه آهنهای دارای توجیه مالی تعیین شده است. در بودجه سال آینده منابع مورد نیاز برای راه اندازی صندوق توسعه حمل ونقل، صندوق توسعه شهری و روستایی برای استقاده اهرمی از منابع در اختیار با رویکرد مشارکت و تجهیز منابع دیده شده است.
در بخش مسکن و توسعه شهری و روستانی هم برای کمک به اجرای طرحهای مرتبط با پروژههای مسکن وهمافزایی با صندوق ملی مسکن، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به بودجه امسال، ۴۳ هزار ملیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده است که هزینهکرد اعتبارات موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی وزارت کشور و با تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری اتوبوس و مترو از طریق ایجاد درآمد اختصاصی برای وزارت کشور به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
از دیگر موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش حمل و نقل اعتبار توسعه وزیرساخت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها است که از ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش پیدا کرده است.
همچنین با رویکرد کمک به تکمیل پروژههای حمل ونقل درون شهری کشور در همکاری با شهرداری تامین اوراق مالی اسلامی از ۳۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش پیدا کرده است.
اما از مهمترین موضوعات لایحه بودجه سال آینده در بخش حمل و نقل، در بخش ریلی است که سهم حمل و نقل ریلی از بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۱۳۵ درصدی از ۸۰ همت به ۱۸۶ همت افزایش پیدا کرده است.