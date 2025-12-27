افزایش ظرفیت بادی ایران به بیش از ۳۷۰ مگاوات
قائممقام ساتبا گفت: در حال حاضر ظرفیت نصبشده نیروگاههای بادی ایران به بیش از ۳۷۰ مگاوات رسیده است و برنامههای گستردهای برای افزایش این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی، قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه نیروگاههای بادی کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت نصبشده نیروگاههای بادی ایران به بیش از ۳۷۰ مگاوات رسیده است و برنامههای گستردهای برای افزایش این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.
وی در حاشیه برنامه بازدید از پروژههای انرژی تجدیدپذیر در استان سیستان و بلوچستان افزود: امروز در جریان این بازدید، عملیات اجرایی یک نیروگاه بادی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات توسط گروه مپنا بهصورت رسمی آغاز شد که گام مهمی در توسعه انرژی بادی کشور بهشمار میرود. علاوه بر این، پروژه ۶۲۵ مگاواتی نیروگاه بادی مجموعه متانول که دوره پیشبرد آن از چندماه گذشته آغاز شده بود و به امید خدا تا هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
قائممقام ساتبا با تأکید بر نقش این پروژهها در کمک به تأمین برق پایدار کشور اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم حداقل ۱۰۰ مگاوات از ظرفیت این پروژههای بادی را تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار کنیم تا بخشی از نیاز شبکه برق کشور، بهویژه در ایام اوج مصرف، از محل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأمین شود.
عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم اجرای این پروژهها و تحقق برنامههای پیشبینیشده، پیشبینی میشود تا پایان سال آینده ظرفیت نیروگاههای بادی کشور از مرز هزار مگاوات عبور کند که این موضوع نقطه عطفی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق کشور خواهد بود.