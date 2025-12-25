خبرگزاری کار ایران
کارکنان بانک صادرات ایران، لبخند آزادی را به ۱۵ زندانی استان فارس هدیه کردند

کارکنان نیکوکار بانک صادرات ایران در استان فارس با مشارکت در اقدامی انسان‌دوستانه، زمینه آزادی ۱۵ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند و از ابتدای سال تاکنون، شمار زندانیان آزادشده با کمک کارکنان بانک صادرات ایران به ۱۷۳ نفر رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام خیرخواهانه همزمان با آغاز ماه مبارک رجب، شب یلدا و در آستانه سالروز ولادت باسعادت امام محمدباقر علیه‌السلام و با مشارکت داوطلبانه کارکنان مدیریت شعب بانک صادرات ایران در استان فارس به ثمر نشست و ۱۵ زندانی جرائم غیرعمد و مالی پس از طی مراحل قانونی، به کانون گرم خانواده بازگشتند.

بر اساس این گزارش، کارکنان بانک صادرات ایران در استان فارس در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد اخلاقی خود، با اهدای کمک‌های نقدی و بخشی از مزایا، نقش مؤثری در تأمین بدهی‌های قضایی زندانیان جرائم غیرعمد ایفا کردند. این حرکت ارزشمند، افزون بر بازگرداندن زندانیان به آغوش خانواده، گامی مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پیشگیری از پیامدهای منفی اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس سرپرستان خانوار به شمار می‌رود.

گفتنی است کارکنان خیرخواه بانک صادرات ایران در استان فارس با تداوم این رویکرد انسان‌دوستانه، از گذشته تاکنون زمینه آزادی ۲۸ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرده‌اند.

کارکنان نوع‌دوست و نیکوکار بانک صادرات ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون و با اتکا به مشارکت داوطلبانه و کمک‌های نقدی در سراسر کشور، زمینه آزادی 173 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کرده‌اند و و این حرکت مؤمنانه همچنان با جدیت ادامه دارد.

