به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ثبت سفارش فصل زمستان دانه‌های روغنی از امروز ۴ دی ۱۴۰۴ انجام می شود.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت سفارشات فصل زمستان برای دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در حال انجام و اعتبار این ثبت سفارش ۳ ماهه تعیین شده است.

گفتنی است، حدود ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات تأمین می‌شود.

