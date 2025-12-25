خبرگزاری کار ایران
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت سفارش دانه‌های روغنی برای فصل زمستان از امروز ۴ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ثبت سفارش فصل زمستان دانه‌های روغنی از امروز ۴ دی ۱۴۰۴ انجام می شود. 

بر اساس این اطلاعیه، ثبت سفارشات فصل زمستان برای دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در حال انجام و اعتبار این ثبت سفارش ۳ ماهه تعیین شده است.

گفتنی است، حدود ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات تأمین می‌شود.

 

 

