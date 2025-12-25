خبرگزاری کار ایران
سلامت فرآورده‌های خام دامی تضمین می‌شود

معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور، با تأکید بر نقش راهبردی دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی، این سازمان را خط مقدم صیانت از سلامت سفره مردم دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی‌پور در تشریح جایگاه دامپزشکی در ساختار امنیت غذایی کشور اظهار داشت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های ظالمانه، تهدیدات ناشی از جنگ و پیامدهای تغییر اقلیم مواجه است، بخش کشاورزی و دامپروری کشور توانسته با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، دانش فنی و برنامه‌ریزی هدفمند، جایگاه قابل توجهی در تولید جهانی به دست آورد.

وی افزود: سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که از این میزان، حدود ۱۸ میلیون تن مربوط به انواع فرآورده‌های دامی است؛ ظرفیتی عظیم که تضمین سلامت آن، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و تخصصی دامپزشکی در تمامی مراحل تولید، فرآوری و عرضه است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: امروز ایران در تولید ۲۰ قلم از محصولات و فرآورده‌های گیاهی و همچنین ۴ فرآورده مهم دامی شامل شیر، گوشت، تخم‌مرغ و آبزیان، در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد که این دستاورد، مرهون تلاش بهره‌برداران، تولیدکنندگان و نظارت‌های فنی و بهداشتی مجموعه دامپزشکی کشور است.

وی با اشاره به نقش سازمان دامپزشکی در تمامی حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف تصریح کرد: دامپزشکی از مرحله تأمین نهاده‌ها و تولید در واحدهای دامداری و مرغداری تا کشتار، فرآوری، نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌های خام دامی، به‌صورت شبانه‌روزی بر رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی نظارت دارد و این نظارت‌ها تضمین‌ کننده سلامت محصولات و پیشگیری‌کننده از بروز مخاطرات بهداشتی برای جامعه است.

رفیعی‌پور با بیان این که سلامت فرآورده‌های خام دامی ارتباط مستقیم با سلامت عمومی جامعه دارد، خاطرنشان کرد: هرگونه غفلت در این حوزه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم به همراه داشته باشد، از این‌رو دامپزشکی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سلامت کشور، مسئولیتی حاکمیتی و خطیر بر عهده دارد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های نظارتی، توسعه توان آزمایشگاهی، به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای دانش تخصصی نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: استمرار این موفقیت‌ها و حفظ جایگاه کشور در تولید فرآورده‌های سالم، مستلزم حمایت همه‌جانبه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق مقررات بهداشتی است.

معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان دامپزشکی کشور گفت: همکاران دامپزشکی با حضور مؤثر در میدان، حتی در شرایط سخت و بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین امنیت غذایی، سلامت جامعه و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند و این تلاش‌ها شایسته تقدیر و حمایت است.

