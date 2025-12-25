کاهش احتمالی تولید و صادرات نفت ایران در سال آینده/ گزارش پاکنژاد برای یک ماه بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال ایلنا درباره دلایل کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه ١۴٠۵ و کاهش آن به ٧٠ درصد در حالیکه وزیر نفت اخیرا اعلام کرده که وضعیت صادرات نفت در بهترین شرایط قرار دارد، اظهار داشت: ممکن است در یک ماه نسبت به ماه گذشته آن صادرات نفتی افزایش پیدا کند، اما ما کل رقم فروش نفت در یک سال را بررسی و محاسبات قیمت را از تمام مراجع و بازارهای بین‌المللی و ژورنال‌های معتبر محاسبه می‌کنیم که قیمت نفت ایران در سال آینده را درمی‌آوریم.

وی ادامه داد: همچنین میزان دقیق تولید نفت را در سال آینده و اینکه چقدر از این تولیدات به فرآورده نفتی و به صادرات و در نهایت به درآمد نفتی تبدیل می‌شود را محاسبه می‌کنیم.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: بنابراین یک موضوع کلان یک ساله را در محاسبه می‌کنیم حال اینکه ممکن است که تولید وزارت نفت در مقطعی ١٠ هزار بشکه افزایش پیدا کند هرچند این افزایش برای صادرات مهم است اما به این معنا نیست که در کلان کشور نسبت به تاریخ گذشته تغییر جدی داشته باشیم.

