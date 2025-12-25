تخصیص ۳۳ هزار قطعه سکه طلا در اولین حراج زمستانه مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا، از مرکز مبادله طلا و سکه، سوم دی ماه، نود و یکمین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شد و 32 هزار و 907 قطعه انواع سکه طلا ضرب سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

در این حراج 11 هزار و 278 قطعه ربع سکه بهار آزادی، 6951 قطعه نیم سکه بهارآزادی و 14 هزار و 678 قطعه تمام سکه بهار آزادی تخصیص یافت.

طبق اعلام این مرکز، متقاضیانی که در این حراج به آنها سکه تخصیص داده شده است، می‌توانند در بازه زمانی 16 الی 24 دی‌ماه، با مراجعه به شعب انتخابی خود، نسبت به دریافت سکه اقدام کنند. طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود و هزینه تحویل سکه، مبلغ ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره تعیین شده است.

شایان ذکر است، متقاضیانی که در بازه زمانی 28 دی ماه الی 6 بهمن ‌ماه برای دریافت سکه اقدام می‌کنند، علاوه بر پرداخت هزینه تحویل، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری معادل ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهند بود.

گفتنی است، در صورت عدم مراجعه متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل، وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می‌شود.

