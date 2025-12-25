فضای سخت اقتصادی را پشت سر گذاشتیم/ صادرات نفتی صفر را پیش بینی نکردیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری بودجه ١۴٠۵ اظهار داشت: فضای سخت اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و به دلیل خشکسالی بی‌سابقه در نیم قرن گذشته دولت با مشکلاتی در بخش تامین آب شرب، تولید و رفع نیازهای مردم مواجه شد و فشارهای تحریمی که بیگانگان علیه ایران اعمال کردند سال بسیار متفاوتی از سال‌های گذشته پشت سر گذاشتیم اما اجازه ندادیم از ناحیه بودجه آسیبی به حوزه اجتماعی وارد شود و پرداخت‌های منظم انجام شد.

وی ادامه داد: لایحه بودجه ١۴٠۵ در شکل تغییرات جدی داشت و با توجه به تغییر قانون، بودجه سال آینده را یک مرحله ای و در دی ماه ارایه کردیم و قرار شد بودجه احکام نداشته باشد و فقط جداول داشته باشد.

معاون رییس جمهور افزود: تا کنون با ریال و همت و تومان آشنا بودیم اما در قانون جدید حذف چهار صفر را مطرح کرد و بودجه سال آینده ارقام با ریال جدید تنظیم شد.

پورمحمدی گفت: دولت روز یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده از لایحه دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه رشد بودجه ٢ درصدی بودجه سال آینده به خانواده دولت فشار می‌آورد، اظهار داشت: درباره تاخیر در پرداخت‌ها صمیمانه از کارکنان دولت عذرخواهی می‌کنم چراکه سازمان برنامه و بودجه اگر بخواهد هنر کند، فقط می‌تواند منابعش را که در اختیار می‌گیرد را به بهترین شکل توزیع کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی در حقوق کارکنان دولت گفت: معافیت مالیاتی در حقوق به ۴٠ میلیون تومان رسیده است بنابراین بخش زیادی از کارکنان مشمول مالیات بر حقوق نمی‌شوند.

پورمحمدی تاکید کرد: هر دستگاه و ردیفی را که امکان آن داشت که بتوانیم آن را حذف کنیم را حذف کردیم. تمام تلاش ما بر این بود که نظمی را در بودجه ایجاد کردیم که همین منابع محدود باعث گره گشایی معیشت مردم شود، پیشنهاداتی در بودجه مطرح شده از جمله اینکه یارانه آرد را به خود مردم بدهیم و حذف ارز ترجیحی و ارایه آن در قالب کالابرگ را در بودجه پیشنهاد دادیم.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم بودجه به صورتی تنظیم شود که منجر به گرانی و تورم نشود و همچنین مردمی که زیر فشار گرانی هستند مورد حمایت قرار بگیرند.

نهادهای فرهنگی ثابت کنند که بابت چه کاری این بودجه را گرفته‌اند

معاون رییس جمهور با اشاره به کاهش و حذف بودجه برخی از دستگاه‌ها و نهادها در بودجه ١۴٠۵ و پرداخت بودجه آنها از طریق حقوق و دستمزد کارکنان اظهار داشت: به همین سمت رفتیم و به همین دلیل است که ٢٠ درصد حقوق را افزایش دادیم و در ادامه هم بودجه‌های برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که وجود آنها ضروری نبود را حذف کردیم.

وی افزود: در این باره دو سیاست جدی را دنبال کردیم؛ اول اینکه دولت باید بداند که پول را به چه کسی می‌دهد و این بودجه را بابت خریداری چه خدمت و کالایی ارایه می‌دهد، از این رو سعی کردیم بودجه را به آخرین حلقه و بدون واسطه اختصاص دهیم.

پورمحمدی ادامه داد: اما همچنان هنوز برای دولت شفاف نیست که بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها بودجه می‌گیرند، با این بودجه چه کاری‌ می‌کنند‌ از این رو، نهادهای فرهنگی ثابت کنند که بابت چه کاری این بودجه را گرفته‌اند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع دوم این بود که آیا وجود این نهادها ضروری است یا نه، به همین دلیل ١٣۶ ردیف اعتباری را یا حذف کردیم یا در گروهی قرار گرفتند که ضرورت وجود این دستگاه‌ها و نهادها برای ما ابهام داشت، به همین دلیل آنها را زیر نظر دستگاه رسمی و اصلی آوردیم تا تشخیص داده شود که آیا حضور آنها در کشور ضرورت دارد یا آنها هم باید حذف شود.

پورمحمدی تاکید کرد: در بودجه ١۴٠۵ پیش‌بینی صادرات نفتی صفر را پیش بینی نکردیم.

وی همچنین درباره دلیل افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان درحالی که نرخ تورم به ۴٠ درصد رسیده، اظهار داشت: می‌توانستیم میزان افزایش حقوق را بیشتر کنیم اما اثر تورمی قابل توجه می‌شد و به شدت اثر تورمی خود را نشان می‌داد.

احتمال تغییر برخی ارقام بودجه

معاون رییس‌جمهوری درباره پیش بینی‌های بودجه با احتمال وقوع دوباره جنگ در سال آینده گفت: بودجه با دو سناریو بدبینانه و خوشبینانه تنظیم شده است اما یکی از دلایلی که رشد بودجه را محدود در نظر گرفتیم همین تهدید است و به همین دلیل میزان رشد بودجه را تنها ٢ درصد در نظر گرفتیم .

وی ادامه داد: اما شاید در ادامه بودجه را تغییر دادیم و برخی اعداد و ارقام تغییر کنند.

خبر در حال تکمیل می باشد...