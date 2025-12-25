افزایش تولید و بازگشت چاهها به مدار در میدان آزادگان جنوبی
با راهاندازی ردیف دوم واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP)، ظرفیت عملیاتی این میدان به ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و روند افزایش پایدار تولید شتاب گرفت.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا ثقفی، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای فرآورشی در میدان آزادگان جنوبی اعلام کرد: واحد فرآورش مرکزی این میدان در چهار ردیف ۸۰ هزار بشکهای طراحی شده و فرآیندهای جداسازی آب، نمک و رسوبات، کنترل سطح سولفور هیدروژن و تنظیم فشار بخار را انجام میدهد. با بهرهبرداری از ردیف دوم، ظرفیت عملیاتی این مرکز به ۱۶۰ هزار بشکه در روز رسیده و دو ردیف باقیمانده نیز طی سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی افزود: طی ۱۵ ماه گذشته، گروه پتروپارس با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت، پروژههای متعددی در حوزه حفاری، تکمیل و اسیدکاری ۱۲ حلقه چاه و راهاندازی تأسیسات سرچاهی ۳۰ حلقه چاه به انجام رسانده که نتیجه آن افزایش حدود ۶۰ هزار بشکهای تولید روزانه بوده است.
مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اقدامات تکمیلی در حوزه چاهها گفت: عملیات رانش پمپهای درونچاهی (ESP) از هفته آینده آغاز خواهد شد و با بازگشت تدریجی چاههای دچار افت یا توقف تولید به مدار، ظرفیت تولید میدان بهصورت پایدار افزایش مییابد.
ثقفی در پایان تأکید کرد: این دستاوردها حاصل همافزایی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت و گروه پتروپارس بهعنوان بازوی توانمند وزارت نفت است و آزادگان جنوبی امروز نماد مدیریت اجرایی، صیانت از منابع ملی و اتکا به تخصص و توان داخلی بهشمار میرود.