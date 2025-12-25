اتصال شبکه برق پایتخت به انرژی خورشیدی، راهبردی برای برق پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از برق منطقه‌ای تهران، فرهاد شبیهی از صدور مجوز برای حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: با راهبری نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس و نوسازی شبکه انتقال، پایداری برق تهران در تابستان‌های پیش رو به شکل محسوسی تقویت می‌شود.

به گفته وی، این رویکرد ترکیبی از گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی شبکه انتقال است که هدف آن تامین پایدار برق در شرایط اوج بار است.

شبیهی در ادامه به اهمیت نقش موثر استانداری‌ها و سرمایه‌گذاران در شتاب‌بخشی به طرح‌ها اشاره کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برقرار است و زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌ها به شبکه انتقال در آستانه آماده‌سازی قرار دارد تا مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با سهولت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد که اصلاحات و نوسازی‌های صورت‌گرفته، از جمله اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس خورشیدی و به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، می‌تواند تابستان‌های آینده را از نظر پایداری برق به مراتب مطمئن‌تر کند.

شبیهی در ادامه سخنان خود با پرداختن به نوسازی شبکه برق پایتخت اظهار داشت: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بازسازی شبکه‌های فرسوده و ایجاد ظرفیت‌های نوین در کانون توجه جدی ما قرار دارد و هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار مگاولت‌آمپر ظرفیت‌سازی در شبکه انتقال برق تهران در دست اجراست.

وی در پایان با اشاره به عملکرد شبکه انتقال برق تهران، گفت: تلفات شبکه انتقال پایتخت به کمتر از ۲ درصد محدود شده است که هم‌تراز با استانداردهای جهانی است و گواهی است بر کارآمدی و پایداری این شبکه. همچنین پیگیری همزمان طرح‌های خورشیدی و نوسازی زیرساخت‌ها، گذر ایمن و مطمئن پایتخت از اوج بار سال‌های آینده را تضمین می‌کند.

