خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتصال شبکه برق پایتخت به انرژی خورشیدی، راهبردی برای برق پایدار

اتصال شبکه برق پایتخت به انرژی خورشیدی، راهبردی برای برق پایدار
کد خبر : 1732712
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با تاکید بر حرکت سریع شبکه برق پایتخت در مسیر استفاده از انرژی خورشیدی، از اتصال ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از برق منطقه‌ای تهران، فرهاد شبیهی از صدور مجوز برای حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: با راهبری نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس و نوسازی شبکه انتقال، پایداری برق تهران در تابستان‌های پیش رو به شکل محسوسی تقویت می‌شود.

به گفته وی، این رویکرد ترکیبی از گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی شبکه انتقال است که هدف آن تامین پایدار برق در شرایط اوج بار است.

شبیهی در ادامه به اهمیت نقش موثر استانداری‌ها و سرمایه‌گذاران در شتاب‌بخشی به طرح‌ها اشاره کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برقرار است و زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌ها به شبکه انتقال در آستانه آماده‌سازی قرار دارد تا مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با سهولت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد که اصلاحات و نوسازی‌های صورت‌گرفته، از جمله اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس خورشیدی و به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، می‌تواند تابستان‌های آینده را از نظر پایداری برق به مراتب مطمئن‌تر کند.

شبیهی در ادامه سخنان خود با پرداختن به نوسازی شبکه برق پایتخت اظهار داشت: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بازسازی شبکه‌های فرسوده و ایجاد ظرفیت‌های نوین در کانون توجه جدی ما قرار دارد و هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار مگاولت‌آمپر ظرفیت‌سازی در شبکه انتقال برق تهران در دست اجراست.

وی در پایان با اشاره به عملکرد شبکه انتقال برق تهران، گفت: تلفات شبکه انتقال پایتخت به کمتر از ۲ درصد محدود شده است که هم‌تراز با استانداردهای جهانی است و گواهی است بر کارآمدی و پایداری این شبکه. همچنین پیگیری همزمان طرح‌های خورشیدی و نوسازی زیرساخت‌ها، گذر ایمن و مطمئن پایتخت از اوج بار سال‌های آینده را تضمین می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا