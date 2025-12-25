آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی از چهارم دی در تهران
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: به استناد قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویبنامههای هیئت وزیران مبنی بر تأمین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) وارداتی، از روز پنجشنبه چهارم دی عرضه بنزین سوپر وارداتی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است:
۱. شرکت توزیعکننده با نام تجاری «تجارت الکترونیک آیریک پارسیان» است که دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
۲. تعداد پنج خودرو سوخترسان سیار مستقر در محلهای مشروحه ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است:
۳. کنترلهای کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع کننده و توسط شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع کننده انجام میشود.
۴. خودروهای سوخترسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.
۵. انتظار میرود تمامی شرکتهایی که مطابق با شیوهنامه ابلاغی نسبت به اخذ مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اقدام کردهاند، نسبت به توسعه جایگاههای عرضه بنزین سوپر در کلانشهر تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: متعاقباً و در صورت افزایش تعداد توزیع کننده و جایگاههای مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیههای بعدی اطلاعرسانی میشود.