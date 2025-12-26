رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا:
بودجه ۱۴۰۵ به نفع مردم و کسبوکارها نیست/ دولت به جای افزایش مالیات از هزینهها بکاهد
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۵ به نفع مردم نیست زیرا کسبوکارها درنهایت آن را از مصرفکننده نهایی یعنی مردم میگیرند.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیر بودجه بر کسب و کارها و تولید در کشور، گفت: لایحه بودجه روند کلی هزینه و درآمد کشور را مشخصا در حوزههای مختلف اعم از سیاستگذاریها و برنامهریزیهایی که جزو موضوعات اجرایی است، مشخص میکند.
وی با اشاره به تاثیر این قانون بر کسب و کارها و صنوف و بنگاههای اقتصادی کشور، گفت: موضوع نخست مهم در این لایحه، مالیات بر کسب و کارهاست. اگر قرار است مالیات کسب و کارها برای افزایش درآمد دولت اضافه شود، باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسب و کار و تولید و اشتغال تغییر یابد.
افزایش قیمت کالاها سودی برای تولیدکننده ندارد
رئیس اتاق اصناف تهران در مورد زمان افزایش مالیات در کشور، گفت: زمانی مالیات میتواند بیشتر شود که درآمد مردم و همچنین درآمد بنگاههای اقتصادی بیشتر شود؛ اما در کشور ما نه درآمد مردم و کسب و کارها، بلکه تورم کالاها افزایش یافته است.
به گفته رستگار، تورمی که به کالاها خورده است، موجب شده که قیمت کالاها افزایش یابد. بنابراین درآمدی برای بنگاه اقتصادی، تولیدکننده و توزیعکننده ایجاد نشده که ما بخواهیم مالیات بیشتری از او بگیریم.
افزایش مالیاتها باید از کجا تامین شود؟
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه متاسفانه به این موضوع کمتوجهی شده و دولت در بودجه تنها موضوع درآمد خود را در نظر گرفته است، گفت: این مالیات از کسب و کارها باید از کجا تامین شود؟ واحدهای صنفی و مردم اظهار میکنند که در سختترین شرایط اقتصادی هستند.
رستگار ادامه داد: در کنار این، با توجه به تورمی که ایجاد شده و این گرانیهایی که اتفاق افتاده است، مردم هم در فشار اقتصادی هستند، یعنی کسب و کارها هم بخشی از همین مردماند و جدا از عامه مردم نیستند. بنابراین، مجلس باید به این موضوع در زمان تصویب لایحه بودجه دقت کند.
کم توجهی دولت به شرایط اقتصادی کسب و کارها
رئیس اتاق اصناف تهران با مقایسه ایران و سایر کشورها در این موضوع، گفت: تمام کشورهای دنیا وقتی میبینند که وضعیت کسب و کار و اشتغال مردم با افزایش مالیات به خطر میافتد یا کسب و کارها درگیر رکود یا مشکلی هستند، اتفاقاً مالیات را کاهش میدهند تا بنگاههای اقتصادی خود را سر پا نگه دارند و ادامه فعالیت بدهند، ولی در بودجه امسال دولت به این مساله کمتوجهی شده است.
رستگار با اشاره به افزایش مالیاتها، گفت: اگر جامعه هدف دولت مردم است، درنهایت این مالیات از مردم و مصرفکننده نهایی یعنی مردم دریافت میشود. بنابراین اگر دولت مردم را در نظر گرفته، این کار برای مردم مفید نیست. از طرفی، اگر تولیدکننده را هم در نظر بگیریم باز تولیدکننده هم باید این مالیات را از مردم بگیرد. بنابراین فشار آن روی مردم خواهد بود.
دولت به جای افزایش مالیات از هزینههای خود بکاهد
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تنها راهی که برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد، چابکسازی دولت است یعنی دولت هزینههای خود را کاهش دهد.
رستگار افزود: کشور خیلی پرهزینه اداره میشود. بنابراین این رویه باید اصلاح شود.
ضرورت حمایت از کسب و کارها به جای افزایش مالیات
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بیشترین بنگاههای اقتصادی، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط هستند، گفت: بخش عمدهای از مردم جامعه در این بنگاهها مشغول به کارند. بنابراین باید دولت از این بنگاهها حمایت کند تا دچار آسیب و تعطیلی نشوند.
وی افزود: اگر بنگاههای اقتصادی و واحدهای کسبی ما دچار تعطیلی شوند، تعداد زیادی از مردم که در این حوزه فعال هستند بیکار خواهند شد و این معضلی به معضلات جامعه اضافه میکند.